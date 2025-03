La Junta de Vecinos Urbanización Costa Verde solicitó la mediación del senador Omar Fernández para que intervenga ante la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) para que la entidad junto al Concejo de Regidores vuelvan reconocer a este sector como parte de la jurisdicción capitalina como lo fue hasta el 2006.



La organización comunitaria acusa a los ayuntamientos del Distrito Nacional y al del Santo Domingo Oeste de hacer una interpretación errónea de la Ley 64-05 que eleva a municipios a Los Alcarrizos y Pedro Brand; y afirma que esta legislación no modificó los límites del Distrito Nacional que están claramente establecidos en la Ley 163-01.



Recientemente, representantes de la urbanización, ubicada en el kilómetro 12 y medio de la Sánchez, notificaron mediante acto de intimación a la Alcaldía del Distrito Nacional a su alcaldesa Carolina Mejía; al Concejo de Regidores de esa demarcación; y a la Junta Central Electoral para que “coloquen a Costa Verde en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional que es el territorio que le corresponde” y que esta alcaldía “cumpla con la Ley 163-01 y la Ley 176-07 y administre el territorio que le corresponde”.



El acto de intimación, que tiene fecha de febrero de este año, vino a revivir una vieja discordia que inició en 2006, cuando el Ayuntamiento del Distrito Nacional cedió la administración y cobros de los servicios municipales a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste bajo el argumento de que el traspaso fue en consonancia con la para ese entonces recién aprobada Ley 64-05.



En consecuencia, la junta de vecinos advierte a las instituciones: “Que de no obtemperar al presente requerimiento nos veremos compelidos a utilizar todas las vías de derecho que tenemos a nuestro alcance como ciudadanos del Distrito Nacional para los fines de lograr que se cumpla la Constitución de la República Dominicana y la Ley 163-01”.



En una nota de prensa, residentes del sector hicieron un llamado al senador Omar Fernández para que intervenga para que se cumpla el artículo 2 de la Ley 163-01 y el artículo 8 de la Ley 64-05. que establece los límites de su jurisdicción, el Distrito Nacional, para que, de esa manera, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, le haga caso a la comunidad que está dentro de su demarcación”.



“Le enviamos vía correo al senador Omar Fernández la certificación del Senado de la República que es donde se hacen las leyes, ratificando que la Ley 163-01 no ha sido modificada y por consiguiente Costa Verde pertenece al Distrito Nacional. Desde el 2017 cuando recibimos la certificación del Senado estamos en esto. No es posible que en pleno 2025, mi senador sea Omar Fernández del Distrito Nacional, Rosalba Ramos sea mi fiscal del Distrito Nacional y la alcaldía sea de otra demarcación”, destacó Sergio Hernández, encargado de la Comisión de Reinserción de Costa Verde al Distrito Nacional.



A modo de recuento, Nelson ventura, expresidente de la referida junta de vecinos, explicó: “Fueron cambiados a Santo Domingo Oeste porque el Distrito Nacional envió una carta, sin firma, desde el departamento de basura en el 2006 indicando que la Ley 64-05 modificó los límites del Distrito Nacional y eso no fue así, al contrario, el artículo 8 de la Ley 64-05, ratifica que pertenecemos al Distrito Nacional, ambas cartas se encuentran como anexos en los actos de alguacil”.



De igual forma, Aquiles Machuca, abogado y miembro de la comunidad sostuvo que “el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 0172-23 en la que ratifica que Costa Verde es Distrito Nacional como lo establece la Ley 163-01”.



Advierte: “O hacen caso al acto de alguacil enviado en esta ocasión o nos veremos en los tribunales para que pare el desacato a la ley y respeten lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. Si yo senté en el banquillo al señor Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, por un caso particular, por mi comunidad Costa Verde, lo puedo hacer con todos los que están en rebelión frente a lo que dicta la Ley 163-01 e irrespetando lo que establece el Tribunal Constitucional”.



De su lado, Horacio La Madrid, miembro de la urbanización Costa Verde, y parte de la directiva de la Junta de Vecinos, indicó: “En el 2023 vimos la publicación de la rendición de cuentas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la cual incluyeron a Costa Verde en el sector número 39 de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y en la rendición de cuentas del 2024, removieron a Costa Verde de la publicación”.

Costa Verde: más de 60 años de historia

El sector Costa Verde es una comunidad con más de 60 años de historia. Está compuesto por siete calles horizontales y seis verticales. Posee una sola entrada y salida con su respectiva garita de seguridad. Cuenta con uno de los parques más grandes del Distrito Nacional, el cual tiene 4,000 metros cuadrados. De igual forma, cuenta con 190 metros lineales de malecón y un pequeño malecón adicional tipo mirador de 15 metros lineales.