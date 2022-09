El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, consideró que “el profundo deterioro del sistema educativo estos dos años es una bofetada a la inversión realizada y evidencia la incapacidad del gobierno para gestionar ese sector”.



Su pronunciamiento tuvo lugar al participar este fin de semana en el encuentro nacional de dirigentes del Frente y Corriente Magisterial Salomé Ureña de esa organización. Vargas Maldonado precisó que la problemática quedó evidenciada en un informe de los directores de distritos de los centros educativos de las 18 regionales del país que describe la situación general de los planteles, a propósito de iniciarse en la próxima semana el año escolar.



“El 64% de las escuelas (4,480) no cuenta con aulas suficientes para albergar a la población estudiantil y un 10% de los planteles no recibe el desayuno escolar, mientras que la calidad de éste en un 78% es ‘regular’ y mala”, destacó. También afirmó que “un dato revelador de la incapacidad gubernamental para gerenciar el sistema es que el 23% de las escuelas está entre malas y pésimas condiciones”.



Agregó que el 57% de los planteles no cuenta con el personal docente que requiere, lo que queda confirmado por la información publicada recientemente de que el sistema educativo nacional necesita la contratación de 12,000 docentes.



Reiteró que el Minerd recibió RD$400 mil millones para invertirlos, “y nosotros vimos un gran despilfarro de recursos en lo que fueron enseñanzas virtuales donde programitas que no tenían ni siquiera dos empleados generaban ingresos de 300 y 400 millones de pesos”. En resumen, este es el cuadro que tenemos. Un gobierno que no entiende el impacto de esta situación en los niveles de pobreza de las familias más vulnerables, que la educación es una prioridad para el pueblo dominicano, no comprende que sin educación no puede haber desarrollo”, expresó.