Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se apostaron hoy frente al Congreso Nacional solicitando a los senadores y diputados la eliminación de los artículos 156 de la Ley 139-13 Orgánica de la Fuerza Armada y el 112 de la Ley 590-16 de la Policía Nacional, al considerar que afectan derechos.

La Ley 139-13, en su artículo 156, establece que los militares que, teniendo cinco años en el grado, al momento de producirse su retiro, tomando en consideración los años de servicio en relación con la antigüedad en el grado, se les otorgarán únicamente los beneficios de los haberes de retiro correspondientes al grado superior inmediato, no para ostentar el rango.

De acuerdo al colectivo, este artículo es inconstitucional porque desconoce y elimina, los derechos adquiridos previamente, en la ley que esta modifica, y aplica un carácter retroactivo para perjudicar a los miembros de las Fuerzas Armadas, al momento de pasar a retiro.

“Esa modificación…. no generará ningún aumento en la ley de gasto público, no habrá que derogar ninguna partida porque ese artículo fue colocado en la ley para hacer maldad”, denunció Damián Enrique Arias Matos, general retirado de la Policía.

El representante de los veteranos, dijo que “en cuanto a la Policía, estamos solicitando que nos saquen de Hacienda, que es la casa de dar tumbos y que la gente no atenciona a uno. La Ley 590-16, en su artículo 112 nos manda para Hacienda, teniendo nosotros el Comité de Retiro una situación que siempre ha funcionado bien, que no ha habido ninguna queja”.

Según Arias Matos, Hacienda no le da un buen servicio a los veteranos de la institución del orden.

El tercer pedimento de los manifestantes, es que como pronto se va a conocer el proyecto de ley de presupuesto complementario que cursan en la Cámara de Diputados, “que se incluya una partida para la Policía, para pagar la indemnización por retiro establecido en el artículo 124 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía”.

El general retirado habló acompañado de los diputados Pedro Botello, vocero del bloque reformista; Pedro Martínez, portavoz de Alianza País; y Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, quienes se comprometieron con la causa.

Según Damián Enrique Arias Matos, ya entregaron el proyecto de modificación de los citados artículos de las leyes 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas; y 590-16, Orgánica de la Policía.