Raquel Peña afirma que se siente honrada con su posición y que el presidente Luis Abinader es quien sabe si seguirá con ella

“Me ha encantado ser vicepresidenta”. “Si el presidente Abinader considera que en las próximas elecciones yo debo acompañarle, con mucho gusto lo voy a acompañar porque sería otra oportunidad en mi vida para continuar haciendo todo lo que estamos haciendo”.



Fueron algunas de las expresiones de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, durante una entrevista desde Madrid, España, con Julissa Céspedes en el programa 55 minutos que se transmite por CDN, canal 37.



Peña, que recientemente participó de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2023 en Davos, Suiza, y representa al presidente Luis Abinader en la feria turística Fitur en España, dijo que cuando se hacen las cosas bien, no se siente cansancio.



“Me ha encantado ser vicepresidenta… Es una adrenalina y es un deseo de hacer las cosas bien hechas y cuando tú ves que están saliendo bien hechas, ese es el mayor motor para tú seguir hacia adelante. Entonces, en ese sentido, tú no sientes cansancio”, expresó en la conversación.



Manifestó sentirse honrada de ocupar la posición de vicepresidenta de la República Dominicana y de ayudar a un hombre del nivel de responsabilidad del presidente Abinader, destacó que cada responsabilidad que asume en la vida, lo hace con empeño, corazón y le dedica todo su tiempo.



“De que ambos, tenemos un mismo objetivo, de hacer las cosas con transparencia, de hacer que nuestro país realmente, pues, siga hacia adelante, que la gente tenga una mejor calidad de vida, entonces, claro que sí que me ha gustado porque desde ser vicepresidenta puedo tener y estoy teniendo más incidencia en mayor cantidad de gente”, enfatizó Raquel Peña.



Al cuestionársele respecto a si se le gustaría volver a ser compañera de boleta del actual mandatario para una posible reelección, la funcionaria respondió en términos afirmativos, enfatizó que esa es una decisión que concierne al primer mandatario de la nación.



“No te puedo decir que no pero eso definitivamente es una decisión del presidente Luis Abinader y en política, como todo en la vida, es una suma de factores en un momento determinado”, señaló Raquel Peña.



“Repito, eso es una decisión de él, y en todo momento él lo sabe, que se sienta libre, porque si no soy vicepresidenta yo seguiré actuando en otras cosas de manera positiva y que siempre aporte”, enfatizó.



¿Aspiraría a la presidencia?



Julissa Céspedes también le planteó el hipotético caso en que el presidente Abinader decida no presentarse para los comicios del 2024 y que en consecuencia a ella se le pida que aspire a la presidencia de la República. A esa pregunta Raquel Peña respondió diciendo que no hay nada escrito y que cree mucho en el plan divino de que solo Dios sabe qué le tiene mañana.



“Pero yo si te quiero decir lo siguiente, nunca le he tenido miedo absolutamente a nada, siempre y cuando sea para hacer cosas bien hechas y en beneficio de la mayoría. Eso es lo que te puedo decir”, puntualizó antes de concluir la entrevista.



Foro económico en Davos



La vicepresidenta de la República dijo que en el foro económico mundial se habló de cómo hacer crecer el turismo cuidando el medio ambiente y que una de las reflexiones a los que ella llegó es que en esta nación se está haciendo y llevando el crecimiento y el desarrollo del turismo en esa línea.



“Nosotros gracias a Dios, contamos con unos empresarios turísticos que han entendido la necesidad de desarrollar el turismo de manera responsable, de manera sostenible, porque es la única manera que también le va garantizar a ellos que sus negocios sigan creciendo”, comentó.



Otro aspecto importante escuchado en Davos es que los organismos internacionales, pero sobre todo la banca internacional, tienen beneficios especiales para aquellas empresas turísticas que sí cuidan el turismo. Lo cual, a su entender, es otro incentivo para que los empresarios de esa área sigan haciendo las cosas bien hechas.



Economía 2023



Peña reconoció que los pronósticos internacionales de cara a las crisis vividas como resultado de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania ,afectarán las economías del mundo, sin embargo en el caso dominicano, considera que “no nos va a dar tan duro” pese a ser un año de muchas incertidumbres y variables geopolíticas.



“Claro que estamos en momentos difíciles. En el 2023 tenemos que asumir con responsabilidad todos esos cambios, todas esas incertidumbres pero si nos ocupamos, esas situaciones adversas nosotros las estamos convirtiendo en muy buenas oportunidades para nuestro país”, destacó al citar como ejemplo lo hecho por el Gobierno durante estos dos últimos años.

República Dominicana está de moda

La vicepresidenta ha sido testigo de la acogida y visitas que está teniendo el stand dominicano en Fitur y lo considera como un mensaje de que esta nación está de moda.



“Está de moda y está de moda porque realmente tenemos un mandatario que no solamente los inversionistas nacionales sino que los extranjeros nos ven donde disfrutamos un país con paz social, y que se respeta un marco jurídico con las inversiones que se hacen”, señaló la funcionaria.



En su condición de presidenta del gabinete de inversión, considera que esto se debe a que los actores están cómodos de seguir invirtiendo en el país debido a la paz social y el respeto al marco jurídico.

Economía

