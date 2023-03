Email it

SANTO DOMINGO, RD. – El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, se mostró de acuerdo con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) envíe tropas internacionales al país de Haití, para buscarle salida a la crisis política, social, económica y humanitaria que atraviesa esa nación.

“Hay otros lugares del mundo donde Naciones Unidas ha decidido intervenir, pero tiene que ser Naciones Unidas, y alguien tiene que proponérselo. Ese alguien se llama América, sobre todo América Latina y, en particular, República Dominicana, que es el país más cercano”, comentó Borrell.

Durante una entrevista con los comentaristas del programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el diplomático español dio garantías de que la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad haría lo posible para que, quien tome iniciativas, reciba el apoyo suficiente para llevarlas a cabo. Además, no descartó la probabilidad de que el apoyo de Europa a cualquier iniciativa que procure pacificar Haití sea militar.

“Nosotros tenemos cinco mil hombres y mujeres desplegados por el mundo en 21 misiones militares. A parte de lo que pasa en Ucrania, nosotros somos gente que invierte muchos recursos y moviliza mucha gente para hacer frente a situaciones extremadamente graves. A cada uno su parte, y las cosas a su tiempo. Alguien tiene que tomar la iniciativa, se debe apoyar a Naciones Unidas y veremos qué pasa, entonces”, planteó.

Reveló detalles de su encuentro con Abinader

Borrell reveló detalles de su encuentro privado con el presidente Luis Abinader, al señalar que entre ambas naciones existe una común preocupación por muchos temas, empezando por la crisis política, social, económica y humanitaria que afecta al vecino país de Haití.

El diplomático español manifestó que Haití es una preocupación grave para la región, pero sobre todo para República Dominicana, en razón de que comparten la misma isla.

Sin embargo, expresó que para las naciones europeas República Dominicana es un foco de estabilidad en la región, ya que es un país políticamente estable, económicamente próspero y está batiendo récord en el comercio internacional. En este sentido, destacó que el país ha duplicado sus exportaciones a Europa y ha mejorado las inversiones en el exterior.

“Ustedes ya no exportan solo plátanos y cafés, exportan productos y equipos médicos, tenemos un gran interés de que República Dominicana juegue un papel preponderante en la próxima cumbre en Europa”, comentó Borrell.

Falta de acuerdo para resolver crisis haitiana

Al preguntársele cómo ve la posibilidad de pacificar Haití ante la falta de consenso entre los países iberoamericanos sobre cómo enfrentar la situación, el diplomático español respondió que “si no hay acuerdo en Iberoamérica, difícilmente podrá haberlo en Europa”.

Consideró que los haitianos no podrán salir solos de la crisis que les afecta, por lo que señaló que corresponde al hemisferio americano tomar iniciativas que permitan buscarle una salida a la situación que enfrenta el país de Haití.

“Si ustedes no lo hacen, no pueden esperar que otros lo hagan. Nosotros (Europa) les estamos dando un gran apoyo humanitario. Este año entregamos 20 millones de euros en ayuda humanitaria a Haití, más para las recientes epidemias, lo hicimos con el terremoto, estamos apoyando el equipamiento de la Policía haitiana. Pero temo que esas son vendas pequeñas para una herida demasiado grande, que vamos por detrás intentando hacer frente a las consecuencias, pero no atacamos las causas”, comentó.

En ese orden, el jefe de la diplomacia europea proclamó que la causa de la crisis haitiana es la ausencia de un Estado, al considerar que el mismo “ha desaparecido”.

“No es el único lugar del mundo donde el Estado ha desaparecido. Tenemos Estados frágiles o Estados fallidos en nuestra vecindad inmediata. Estoy pensando en el Líbano, no fallido, pero muy frágil; estoy pensando en Somalia, donde acudió una misión militar de Naciones Unidas y consiguió que el Estado no se desintegrara del todo”, añadió.

El visado

El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reveló que otro de los temas tratados con el presidente Luis Abinader es el pedido de República Dominicana para que se elimine el visado Schengen que se exige a sus ciudadanos para entrar a los países de la unión, demanda que, según dijo, reciben de casi todos los países del mundo.

“La entrada libre sin visado no podemos hacerla con todo el mundo, pero lo hemos hecho con muchos países latinoamericanos e iberoamericanos por razones históricas que probablemente ahora serían más discutibles de hacer. En cambio, no lo hemos hecho con países como Ecuador, por ejemplo, o por República Dominicana”, comentó.

El también vicepresidente de la Comisión Europea precisó que para eliminar la necesidad del visado con República Dominicana, primero, el país caribeño debe cumplir con ciertas condiciones y responsabilidades que les son propias como Estado.

“Tienen que tener un pasaporte con datos biométricos, tienen que regularizar el flujo actual de la demanda de visados que tienen lugar, porque debe haber un alto grado de aceptación de las solicitudes. Hay cosas que ustedes tienen que hacer, y que están haciendo, el ministro de Relaciones Exteriores me ha explicado todo lo que están haciendo para cumplir las condiciones y luego son los Estados miembros los que por unanimidad tienen que decidir”, explicó el diplomático español.

Aseguró que República Dominicana contará con el apoyo de España y Portugal, pero está consciente de que existen requisitos previos que las autoridades nacionales reconocen.