Residentes del sector Mata Los Indios en Villa Mella, manifestaron a elCaribe que no han presenciado las patrullas policiales como parte de las medidas preventivas anunciadas por el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira, mediante una reunión con presidentes de juntas de vecinos que sostuvo en el sector Vista Bella a mediados de esta semana.

‘’Hoy no he visto ninguna patrulla policial, los primeros días del hecho de sangre sí habían muchos policía, parecía que el palacio se trasladó aquí pero hoy no están patrullando’’, afirmó Maria Rosa.