El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, llamó hoy a la Junta Central Electoral a convocar una audiencia pública con todos los partidos políticos para discutir el tema de las reservas del 20% de candidaturas en las elecciones municipales y congresionales venideras, ya que el proyecto de resolución enviado a los partidos políticos viola la Constitución y la Ley de Régimen Electoral, al limitar y restringir la capacidad de los partidos para concertar alianzas y coaliciones electorales.

“Hago un llamado al presidente de la Junta Central Electoral a que convoque esa audiencia para demostrar ante el país que la JCE no puede usar el tema de las reservas de candidaturas del 20% para coartar el derecho de los partidos a concertar alianzas o coaliciones. La Ley de Régimen Electoral, en todo su articulado referente a alianzas y coaliciones, no limita a que éstas deban hacerse sólo en un 20%. Se quiere confundir el tema de las reservas, que está en la Ley de Partidos, para preservar los derechos adquiridos de los candidatos que van a primarias internas. La voluntad del legislador es muy clara en la Ley de Partidos y lo que busca es que no se despoje a ningún precandidato de su candidatura, una vez inscrito en un proceso de primaria o electo en la misma, para cederla en alianzas o pactos electorales”, dijo el exdiputado Vinicio Castillo.

“Después del desastre de la gestión de Julio César Castaños al frente de la JCE, nuestro amigo Román Jáquez debe ser cuidadoso, prudente y buscar el consenso con los actores del proceso democrático que son los partidos políticos y alejar la idea de que esta JCE puede imponer truculencias antidemocráticas que llevarían al país a una crisis pre-electoral, haciéndole un daño enorme de credibilidad a los procesos electorales venideros”, agregó Vinicio Castillo.

“En las elecciones pasadas la propia Junta Central Electoral admitió el tema del 20% de reservas aplicado a la totalidad de las candidaturas, lo que permitió que la oposición formara una coalición congresional y municipal igual que el PLD gobernante con sus aliados. El proyecto de resolución inexplicablemente busca cambiar las reglas de juego y, de aplicarse, levantará innecesariamente sospechas legítimas sobre la imparcialidad de árbitro electoral de la actual Junta Central Electoral”, concluyó Castillo Semán.