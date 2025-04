El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán dijo que de las 15 medidas migratorias anunciadas por el Gobierno el pasado 6 de abril, las más importantes y de las cuales se aprecian “resultados tangibles” son “detener la invasión de vientres”, refiriéndose a las parturientas haitianas.



Señaló que la semana pasada, esta invasión llegó a un 40 por ciento de las camas de las maternidades. “Es un hecho que ningún país en el mundo, absolutamente ninguno, ni remotamente, tiene esos niveles de ocupación de madres extranjeras ilegales”, expresó ayer durante la entrevista en el programa Despierta con CDN.



Tras destacar que él y su organización respaldan el paquete de medidas que el presidente Luis Abinader ha tomado para fortalecer la política migratoria, manifestó que se aprovechó la generosidad y bonhomía del pueblo y el Estado dominicano, y que la situación llegó a “niveles de abusos” que afectaba el acceso a dominicanas de escasos recursos a la hora de recibir atenciones médicas.



Además de los miles de millones de pesos que le cuesta al Estado, Castillo Semán señaló que muchas de estas parturientas también tienen la intención de quedarse en el país con sus hijos de manera ilegal e inscribirlos en colegios, trasladando el problema también al sector educativo.



Tráfico ilegal haitiano ha sido “deporte en República Dominicana”, afirma



El dirigente político expresó que históricamente el tráfico humano de haitianos ilegales “ha sido un deporte” y un “negocio muy lucrativo” en la República Dominicana.



“Ha sido un negocio muy lucrativo que deja muchos millones de pesos, donde hay una corrupción ancestral, militar, política y empresarial porque no ha habido una consecuencia judicial de la violación de la ley”, denunció.



En contraste, explicó que el tráfico de drogas es un crimen que general y culturalmente la población dominicana le teme por la política de décadas que tiene el Estado, de someter ejemplarmente a los infractores.



“Con el caso de la migración de la trata de personas no ha sido así; ha habido una especie de amnistía social o cultural de traficar con haitianos ilegales. Yo puedo ganar 100 mil pesos a la semana, y si me agarran, estoy suelto en días. Si ando en un autobús, me lo entregan a las 48 horas; tengo un fiscal de pueblo, gobernador o un alcalde que me suelta, y eso ha multiplicado el negocio y la pirámide de corrupción”, expresó.

Apoya sea con Leonel; tiene reservas con Danilo

En cuanto al diálogo nacional sobre la crisis migratoria, Vinicio Castillo Semán dijo que puede resultar muy provechosa una conversación entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, “el líder de la oposición”. Para el dirigente político de la FNP, Danilo Medina “poco puede aportar en un diálogo”, porque durante su gestión “dejó puertas abiertas” y a la Dirección General de Migración “sin una guagua”.