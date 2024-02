¡Ya no es Trajano! Comisión Electoral Colegio de Abogados juramenta como presidente a Yohan López

Santo Domingo, RD.- Este viernes la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) juramentó a Yohan López como presidente electo de la entidad, dando cumplimiento a la sentencia Tribunal Superior Electoral (TSE) sin alianza.

“Esta comisión electoral proclama ganador a Yohan López por haber obtenido con la Plancha Nuevos Tiempos, 10,817 votos, representando un 45 por ciento”, fueron las palabras del secretario de la comisión, Norberto Mercedes.

De igual forma, fueron juramentados la Junta Directiva Nacional y los presidentes de las seccionales.

Con esta juramentación se da cumplimiento a la sentencia número TSE-0108-2024 del Tribunal Superior Electoral de fecha 12 de enero 2024.

Los votos con alianza le fueron computados de forma separada la cantidad de 2,866 votos al señor Diego José García Ovalles, en virtud de que por aplicación de la sentencia TSE-0108-2024 los mismos no se le podían sumar al señor Trajano Vidal Potentini Adames, por que dicha alianza carecía de validez, resultando que las únicas alianzas validas correspondía a la plancha No. 1 con la plancha No. 6, para un total de 8,607 votos representando un 36.59 %, así como también, se validó la alianza de la plancha No. 2 con la plancha No. 4, para un total de 2,866 votos representando un 12.18 %.

La comisión la integran Omar José García, presidente, Norberto Antonio Mercedes Rodríguez, secretario, Francisco Reyes Peguero, miembro, Luis Emilio Drullard Cáceres, miembro, Jaime Francisco Carrasco , miembro, Jhon Ricarda, suplente presidente, Emmanuel García, suplente secretario, Teófilo Rosario, suplente, Sebastiana Rodríguez, suplente, Lorenzo Vargas, suplente.