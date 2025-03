El Ministerio Público investiga más allá de un posible hecho accidental; padres del investigado contratan abogados

Tras informar que las investigaciones en torno a la desaparición, desde el 6 de marzo, de la joven estudiante de medicina en Estados Unidos, Konanki Sudiksha Chowdary, se extenderían “más allá de un posible hecho accidental”, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habría participado de una nueva entrevista a la última persona que la vio.



Berenice Reynoso, de acuerdo con las informaciones obtenidas, estuvo el sábado entrevistando a Joshua Steven Riibe, quien fue visto en cámara camino a la playa con la joven, en horas de la madrugada pero regresar solo al hotel ese mismo día, en horas de la mañana.



Antes de la llegada de la procuradora, la firma de abogados Guzmán Ariza, informó que fueron contratados por los padres de Steven Riibe para dar asistencia legal y expresaron profundo pesar y solidaridad con la familia de Sudiksha Konanki, al tiempo que cuestionaron el tratamiento dado a su vástago.



“Los familiares de la joven, al igual que la sociedad dominicana y la sociedad estadounidense, deben tener la absoluta seguridad de que seguiremos profundizando hasta tener la respuesta que las autoridades tenemos el deber garantizar”, dijo en un comunicado Yeni Berenice al ponderar la cooperación que presta al país Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en la amplia investigación que desarrolla como parte de la fuerza de tarea conjunta.



Dijo que mantiene bajo reserva el curso del proceso apegado a la normativa procesal dominicana para esta etapa. Mientras un equipo integrado por la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía Turística (Politur), la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, realizan operativos de rastreo en las zonas de Uvero Alto-Macao, Macao-Playa Arena Gorda y Cortecito-Playa Arena Gorda.



Padres del joven investigado



“Expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con la familia de Sudiksha Konanki en este doloroso momento. Por encima de todo, deseamos contribuir a los esfuerzos de búsqueda y comprender la angustia e incertidumbre que están viviendo, y compartimos la esperanza de que Sudhiksha sea encontrada lo antes posible”, manifestaron Albert y Tina Riibe, a través de la firma Guzmán Ariza.



Los padres indicaron que, a pesar de la “total disposición para cooperar”, su hijo ha sido “detenido” bajo condiciones irregulares y “sometido a extensos interrogatorios”, sin asistencia legal ni intérprete judicial.



“Reconocemos que esta es una situación compleja y dolorosa para todas las partes involucradas. Pero, confiamos en que la investigación se llevará a cabo con transparencia y justicia”, destacaron en el comunicado.



Según la entrevista practicada al joven Joshua Steven Riibe, quien estuvo con Sudiksha la madrugada del 6 de marzo, fueron arrastrados por una ola y tras mucho esfuerzo lograron salir pero perdió el rastro de la joven mientras el vomitaba el agua de mar que había tragado.



Por asesoría de sus abogados, Steven Riibe no respondió algunas preguntas hechas por los investigadores.



“Vino una gran ola y nos pegó a los dos y con el retorno del agua nos arrastró mar adentro”, es parte del relato del joven quien ha sido declarado persona de interés por las autoridades.



Refiere que intentaron pedir ayuda cuando salieron a la superficie pero no había nadie y que hizo esfuerzos por salir a la superficie con la estudiante.



“Tardé mucho tiempo sacándola, fue difícil, fui salvavidas en piscina, no en el mar. Estuve tratando de que ella respirara en todo momento, eso no me permitía respirar todo el tiempo y tragué mucha agua, pude haber perdido el conocimiento en varias ocasiones, cuando finalmente pude tocar el suelo en la playa, la puse frente a mí”, declaró antes de referir el tema de los vómitos y que la última vez que vio a la desaparecida fue caminando en ángulos dentro del mar.

Preguntas sin contestar y lo último que vio

“Después de vomitar, miré a mi alrededor no vi a nadie, pensé que ella había agarrado sus cosas y se había ido. Me sentí muy mal y cansado, me acosté en una silla de la playa, me dormí porque no podía ir muy lejos, después desperté por el sol y porque me estaban picando los mosquitos”, dijo Joshua Riibe en la entrevista realizada por la Fiscalía de Verón, Punta Cana respecto a la joven vista caminando con él hacia la playa junto a otros amigos y quien no respondió preguntas respecto al momento de la desaparición, así como lo hecho por él al regresar al hotel y contactar a sus amigos.