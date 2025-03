ESCUCHA ESTA NOTICIA

Decenas de parceleros de la Reforma Agraria de la comunidad de Mogollón en el municipio de San Juan de la Maguana denunciaron que están al borde de la muerte por la constante presión que reciben de sectores poderosos que amenazan con despojarlos de sus predios, los cuales han trabajado por más de 60 años, lo que les ha permitido levantar a sus familiares.

Afirmaron que están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar que manos oscuras le quiten el único sustento que tienen con la producción de arroz, por lo que demandaron del presidente Luis Abinader la entrega de los títulos definitivos, ya que poseen el provisional desde el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2002, y a pesar de los esfuerzos que han hecho para lograrlo, hasta la fecha no ha sido posible.

Uno de los casos más estremecedores es el de la anciana Sofina Aquino (COLON), quien a sus 96 años todavía continúa sembrando arroz. Relató que su salud continúa deteriorándose, ya que no puede dormir debido a las constantes amenazas.

“Esto era monte y culebra antes, aquí dejé mi juventud porque desde los 20 años comencé a trabajar esta tierra y nunca me he parado, a tal punto que esta cosecha ya perdimos todo por la falta de agua, y el temor de venir para que esa gente no me maten, porque eso es llamada, y llamada del propio IAD, para que salgamos de aquí para ellos dársela a otra gente”, aseguró.

Afirmó que, a pesar de los esfuerzos en procura de la solución, todavía no ha sido posible porque cuando creen que tienen la solución en el Instituto Agrario Dominicano (IAD), se la ponen más difícil.

Igual situación viven los también parceleros Mauro Manuel Ramírez y Pedro Fernández, quienes advirtieron que no desmayarán en sus esfuerzos para evitar ser despojados de sus propiedades.

Indicaron que desde que hay rumores de cambio de funcionarios en el IAD, aumentan las amenazas de los grupos por despojarlos de sus predios, lo cual les llama poderosamente la atención.

Como forma de apoyar a los parceleros, decenas de personas de la comunidad Mogollón marcharon por las calles en apoyo a los humildes productores.