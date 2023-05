La decisión de la JCE de limitar el 20% de la reserva para que se haga por nivel de elección, tiene un gran impacto político para los fines de alianzas y el órgano se expone a perder legitimidad porque la mayoría de los partidos la rechaza.



Hasta ayer, unos 18 partidos de 31 que tiene el sistema electoral, habían firmado en contra de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que plantea que el 20% de la reserva de las candidaturas para decisión de las altas instancias de los partidos políticos, se distribuya en base al criterio de nivel de elección y no nacional.



La tesis contraria ante la JCE, la sostienen el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su aliado, Dominicanos por el Cambio, que según el delegado político de PRM en la JCE, Sigmund Freund, respaldan otras diez organizaciones. Mientras que otros partidos, como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), han guardado silencio sobre el tema.



El plazo para los partidos depositar sus consideraciones sobre el borrador vence hoy al mediodía.

Si el pleno de la JCE aprueba de manera definitiva la resolución sobre la reserva del 20%, se expone a perder legitimidad si los partidos deciden ir a los tribunales a definir el tema, o si deciden no acoger la decisión porque les perjudica.



Aunque hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral, 0027 de 2019, que establece que la reserva debe hacerse por el nivel de elección, el caso no ha llegado al Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra.



Anteriormente, la JCE perdió un pleito con los partidos políticos en la resolución sobre el criterio de distribución de los recursos que reciben del Estado. El Tribunal Superior Administrativo anuló esa resolución, que contó con el voto disidente de Dolores Fernández.



El borrador de resolución sobre la reserva de 20%, tiene el voto disidente de Fernández que la considera violatoria de varias sentencias del Tribunal Constitucional y del artículo 2016 de la Constitución de la República.



“Como se recoge anteriormente, la jurisprudencia constitucional comparada se sustenta bajo el criterio de proteger la libertad de organización interna de los partidos políticos, garantizando que la intervención del Estado mediante ley resulte mínima. Este razonamiento es concurrente con el espíritu recogido en el artículo 216 de nuestra Carta Magna. Por tal razón, la defensa a este principio de libre autoorganización interna de los partidos políticos constituye una garantía constitucional que deben respetar todas las autoridades del Estado y deben proteger celosamente todos los organismos jurisdiccionales que intervienen en la materia electoral”, sostiene Fernández.



A favor y en contra



Entre los partidos que están en contra de la propuesta de resolución de la JCE figuran Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Verde Dominicano, Partido Socialista Cristiano (PSC), Partido de Acción Liberal (PAL) y Generación de Servidores.



Respaldan la propuesta, además del PRM y Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Liberal Reformista (PLR), Unión Demócrata Cristiana y Alianza por la Democracia (APD). Partidos como el Frente Amplio, Alianza País y Opción Democrática no se han pronunciado.



Lo que dice la resolución de la JCE sobre reserva



El borrador de resolución colgado en la página web de la JCE, establece que las reservas de candidaturas deberán ser definidas internamente por las organizaciones políticas por lo menos treinta días antes del inicio de la precampaña, es decir, a más tardar el 2 de junio de 2023 y presentadas mediante escrito a la Junta Central Electoral a más tardar el 17 de junio de 2023, o sea, 15 días antes de la apertura de la precampaña electoral. Puntualiza que ambos plazos se aplican por igual a las organizaciones políticas reconocidas indistintamente del método que escojan para la selección de sus candidatos.



Conforme a la propuesta de la JCE, de un total de 2 mil 749 candidaturas que las organizaciones tendrán que escoger en octubre de este año, solo podrán reservarse 550 y dividida en los distintos niveles de elección. De esa cantidad, serían 6 de 32 senadores; 38 de 190 diputados; 32 de 158 alcaldías; 233 de mil 164 regidores; 47 de 235 directores de distritos e igual número para los subdirectores. Los partidos plantean que la JCE no debe intervenir para definir el criterio de aplicación de esa reserva del 20%. En la resolución de 2019, la JCE no le dijo a los partidos como aplicar el 20%.