Durante estos dos años, el presidente Luis Abinader ha hecho cambios de funcionarios; algunos son forzosos



Mañana se cumplen dos años de aquel 16 de agosto de 2020 cuando el presidente Luis Abinader pisó por primera vez el Palacio Nacional como jefe de Estado. Con un discurso de transparencia y anticorrupción, el gobernante inició su período gubernamental con un grupo de colaboradores que a la fecha, ha tenido algunas variaciones.



Llegado este momento, el mandatario arrancará la mitad de su gestión con rostros nuevos en varias instituciones. Esto así, porque a lo largo de estos dos primeros años muchos de sus funcionarios han salido del juego. Algunos han sido destituidos por diversas circunstancias y otros lo han tenido que hacer de manera forzosa en medio de escándalos.



Con expectativas de más cambios en la víspera de este 16 de agosto, Abinader ha hecho múltiples movimientos en las entidades del Estado tocando a personas claves, colaboradores cercanos y otros no tan cercanos. Sin embargo, también ha apostado a la estabilidad de algunas figuras con ratificaciones como titulares.



Actualmente, de 23 ministerios existentes, siete de ellos han visto cambios en las cabezas al mando.

Recientemente, el Presidente designó a Ángel Hernández como ministro de Educación, en sustitución de Roberto Fulcar, quien es una persona de su estrecho círculo. Fulcar era el jefe de campaña de Abinader y maneja la estructura política del oficialista Partido Revolucionario Moderno. Ahora el mandatario lo nombró como ministro sin cartera con funciones para fortalecer y alinear la gestión del gobierno. Su salida se produce en medio de denuncias de irregularidades en la entidad.



Previo al cambio de Fulcar, el que fuera ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien es otra figura importante del Gobierno, tomó una licencia. Lo hizo luego de que su hijo y la empresa familiar Mac Construcciones fueran vinculados al caso de corrupción Medusa. La pasada semana, Macarrulla, quien es una persona relacionada al mundo empresarial y trabajó en la construcción del programa de Gobierno, anunció su renuncia del cargo.



En otros ministerios



Meses antes de esto, el gobernante se vio en la obligación de hacer por dos ocasiones cambios en el Ministerio de la Juventud por escándalos con sus titulares. A principio del gobierno, la que fuera ministra de esa entidad, Kinsberly Taveras, fue investigada e interrogada por, supuestamente, beneficiarse del Estado como proveedora antes de ser funcionaria. Esta renunció al puesto y en su lugar fue nombrada Luz del Alba Jiménez.



Jiménez, en cambio, fue destituida meses después de ocupar la posición por estar envuelta en un proceso de investigación luego de que se denunciara un supuesto proceso irregular en la institución. Finalmente, Abinader designó como titular de esa cartera a Rafael Jesús Feliz García, quien se mantiene hasta ahora.

El Ministerio de Salud Pública es otra institución que a lo largo de estos dos años ha visto varios rostros en los titulares. El primer ministro de esa entidad fue Plutarco Arias, quien fue removido del cargo cuando se hablaba de una sobrevaluación en la compra de jeringuillas. En su lugar, fue designado Daniel Rivera, que todavía funge como encargado.



En el Ministerio de Medio Ambiente, hasta junio de este año era encargado Orlando Jorge Mera, pero este fue asesinado en su despacho. Le quitó la vida un amigo de infancia porque, supuestamente, se le negó un permiso de importación. Semanas más tarde, en el puesto fue designado Miguel Ceara Hatton, quien era ministro de Economía. En el Ministerio de Economía Abinader nombró a Pavel Isa Contreras.

Igualmente, en el Ministerio de Cultura, donde al inicio del Gobierno ocupó el puesto Carmen Heredia, fue designada Milagros Germán. Germán era la directora general de Comunicaciones y vocera del Gobierno antes de ser ministra.



No ha admitido escándalos



Desde el inicio de su gestión ha sido su estilo y lo ha hecho sin que le tiemble el pulso. El presidente Luis Abinader no ha admitido ni permitido que funcionarios que hayan sido vinculados o sean señalados en actos dolosos que cuestionen su accionar en el desempeño de sus funciones o que salpiquen la institución de la que forman parte, continúen en sus puestos.



Entre los cambios que ha hecho Abinader por esta razón está la del pasado director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña. Este fue apresado por una denuncia de acoso sexual a una empleada, pero fue liberado y descargado. Primero, el Presidente le suspendió, pero a ello le precedió su destitución y en su puesto fue nombrado Francisco Guillermo García. Ahora Faña se desempeña como encargado del programa “Siembra RD”.



En noviembre de 2021, el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, pidió al mandatario una licencia de tres meses. Ese mismo día el presidente Abinader lo suspendió y con nombramientos que se hicieron recientemente fue destituido. En su lugar fue nombrado Erick Alberto Michael Guzmán Núñez. Peguero está señalado de haber cometido irregularidades en el tiempo que estuvo frente a la institución. Por otro lado, está el que fuera director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, César Cedeño, que fue designado cónsul en Puerto Rico. En su lugar, se nombró a Rafael Abrahán Burgos Gómez.



Mientras tanto, Enrique García que estaba encargado de la Dirección General de Migración fue enviado como cónsul en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Por él, se designó a Venancio Alcántara Valdez.



Asimismo, el Presidente eligió a Hugo Beras como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Este sustituyó a Rafael Arias, que pasó a ser asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo.



Más funcionarios



A final del mes pasado, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ana Cecilia Morum Solano, renunció el cargo. Alegó que tiene la necesidad de aminorar su ritmo de trabajo y dedicarle más tiempo sus ocupaciones personales y a su familia. Antes de ella, hubo dos personas a las cuales Luis Abinader removió de la posición. La primera fue Greiby Peña, salpicada por acusaciones del Ministerio Público por supuesta corrupción administrativa. La segunda, Paula Disla, a quien el Presidente envió al Ministerio de Educación Superior como viceministra de Relaciones Internacionales.



De igual forma, Abinader destituyó del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) a Cecilio Rodríguez en medio de supuestas irregularidades detectadas en el proceso de licitación para los proveedores del desayuno escolar. Por este, el gobernante nombró a Víctor Castro.



En 2021, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación. Su cancelación fue por supuestas irregularidades, entre las que se citan sobrevaluaciones en compras y contrataciones “fantasmas”.



Abinader ratificó a Valdez Albizu



El presidente Luis Abinader ratificó mediante el decreto 442-22 a Héctor Valdez Albizu como gobernador

del Banco Central de la República Dominicana.



Valdez Albizu fue designado gobernador del Banco Central en 1994, posición en la cual fue reconfirmado en agosto de 1996 por el entonces presidente Leonel Fernández.



Nuevamente, el 16 de agosto de 2004, Fernández lo designó en el puesto. Subsecuentemente, fue ratificado en los años 2006, 2008, 2010 y reconfirmado en agosto de 2012, 2014 y 2016 por el presidente Danilo Medina. Cuando Abinader llegó al poder en 2020, lo reconfirmó.

Casos sonados a principio de Gobierno

Uno de los casos más sonados en los primeros 24 meses, fue el de la Lotería Nacional, donde se descubrió una estafa, mediante un sorteo, de unos 500 millones de pesos. El caso llegó a los tribunales y se vinculó a quien en ese momento era administrador de la entidad, Luis Maisichell Dicent, y ahora guarda prisión preventiva por su supuesta implicación. En medio de las investigaciones este fue suspendido y luego destituido del cargo por el gobernante. En su puesto fue designado Teófilo “Quico” Tabar Manzur.



A los demás también se agrega la destitución del director regional de Aduanas con sede en la provincia Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual. También se añade la destitución de la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu, quien había declarado que haría una fiesta por los fallecidos por covid-19 que no se habían vacunado.



En diciembre de 2020, Abinader canceló al que en ese momento era viceministro de la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía. Se trata de Víctor Miguel Polanco Severino, vinculado a supuestas irregularidades en los procesos de expedición de las licencias para el porte y tenencia de armas. Con él también fueron desvinculados otros 52 empleados.

Al relacionársele en el entramado de corrupción que el Ministerio Público denominó caso Coral, en el que presuntamente altos militares desviaron miles de millones de pesos del Estado, el exdirector del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, puso a disposición de Abinader su cargo en marzo de este año y semanas después el mandatario nombró a Minoru Matsunaga como titular de esa entidad.



En medio de escándalos por aumento desproporcionado en su salario y de otros compañeros, el superintendente de Electricidad, Rafael Velazco Espaillat, renunció a su cargo. Con ello, también desistió de la presidencia del Consejo SIE, mediante una carta que remitió al presidente de la República. En sustitución de Velazco Espaillat, el presidente Abinader designó a Andrés Enmanuel Astacio Polanco que hasta ese momento era vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de Edeeste, Edenorte y Edesur.