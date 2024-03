El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró esta mañana que la indiferencia ante los problemas del país es una grave irresponsabilidad, por lo que aquellos que no voten este 19 de mayo serán responsables de lo que ocurra en los próximo cuatro años.

El líder de la oposición habló en un encuentro con ganaderos, productores de cocos y pescadores de Sánchez, en la provincia Samaná.

«Los que no voten en mayo tendrán la carga de que pudieron haber transformado la educacion en República Dominicana y no lo hicieron. Y lo que votemos en mayo tendremos la obligación de hacerlo de manera reflexiva, que el picapollo no decida el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos», expresó Abel Martínez.

El líder opositor añadió que el responsable de estos catastróficos cuatro años ha sido Luis Abinader, pero reiteró que el responsable de los próximos cuatro años, «si en mayo nos dejamos», será responsabilidad de aquellos que no acudan a las urnas.

Abel Martínez prometió que cuando sea electo presidente de la República Dominicana, gobernará desde el corazón del pueblo.

«Estoy escuchando al pueblo porque mi única aspiración es ayudar a los ganaderos. Estoy escuchando porque quiero darle oportunidades a los jóvenes. Estoy escuchando porque estoy sintiendo y palpando lo que se está viviendo en la República Dominicana. Si no tomamos una decisión en mayo, estos cuatro años de penurias serán peores», expuso.

Samaná da pena

Virginia Costa, Rómulo Hernández, Ana Sánchez, Jesús Manuel Mendoza y otros ganaderos, productores de cocos y pescadores que participaron en el encuentro, lamentaron la crítica situación que viven esos sectores productivos de la provincia Samaná.

«Abel, debo decir que hoy en día Samaná da pena; luego de que fuera la provincia que más producía coco», exclamó Hernández con semblante triste.

Mientras que Sánchez, agregó: «Abel, estamos comiendo arena porque no podemos sembrar pipiotas. El gobierno no ha querido apoyarnos».

En la actividad, Abel Martínez estuvo acompañado de Andrés Navarro, coordinador general de Campaña yJohnny Pujols, coordinador de Gabinete.

Abel escucha

Abel Martínez realiza un recorrido por toda la República Dominicana, escuchando a mujeres y hombres, campesinos, emprendedores, jóvenes y envejecientes.

En sus encuentros, lleva un mensaje de esperanza a la gente, que lo recibe como el líder del pueblo dominicano, en quien depositan sus sueños y anhelos de bienestar.