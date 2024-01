Sostuvo que los números que presenta sobre el bienestar son vacíos, porque la gente la está pasando mal

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó de cifras vacías y números inventados para “tapar la realidad y engañar a los dominicanos” las estadísticas que ofrece el Gobierno sobre el bienestar económico que afirma hay en República Dominicana. “Esas estadísticas son trucos”, apuntó.



“Esos datos se los meten en la mente, en los oídos, en el corazón de cada dominicano para tergiversar la cruda realidad que los dominicanos están viviendo”.



Dijo que el Gobierno invierte 10 mil millones de pesos en publicidad para mantener una estrategia de marketing político que nada tiene que ver con la realidad.



“Cada día a la familia dominicana se le hace más difícil llevar a la mesa alimentos de calidad, cada día se le hace más difícil conseguir dinero para comprar alimentos porque la comida en lugar de disminuir su costo, cada día se incrementa más”, expuso.



Martínez denunció que entre las opciones que les ofrecen a los dirigentes, alcaldes y legisladores de la oposición que se van al PRM figura una lista de personas para posibles pensiones.



“Es un criterio puramente político y electoral y lo que se agrava porque el objetivo es llevarse dirigentes de otros partidos hacia el PRM, que a veces lo dicen hasta orgullosos de tantas pensiones que han dado, no son pensiones solidarias, son botellas solidarias”, se quejó.



“Es difícil reducir pobreza con bajo crecimiento”



De su lado, el vicepresidente del PLD y coordinador del equipo técnico para la elaboración del programa de gobierno de Martínez, Juan Ariel Jiménez, explicó que la República Dominicana es el tercer país de menor crecimiento en la región. “Eso nunca había ocurrido, siquiera en el coronavirus hubo un peor crecimiento. Eso la última vez que ocurrió fue en la crisis bancaria 2003-2004, el tema con el crecimiento es que repercute en la creación de empleos”, apuntó.



Según Jiménez hay 44 mil empleos formales por debajo de la cantidad que había previo a la pandemia.

“La Organización Mundial del Trabajo resalta que somos el único país de la región que no ha recuperado los empleos formales del sector privado y eso incide en el poder de compra de las familias”, apuntó el exministro de Economía.



Explicó que según los propios datos del Banco Central una familia con dos miembros que trabajan no puede cubrir el costo de la canasta.



“El poder adquisitivo de las familias ha retrocedido según el Banco Central a nivel de 2017, siete años atrás y con esa situación llama la atención que el gobierno argumente que se ha reducido la pobreza”, señaló. Afirmó que el nivel de pobreza hoy en República es mayor al de 2019 a pesar de la ampliación de la entrega de la tarjeta Supérate.



“Hay cerca de 800 mil dominicanos más en los programas de transferencia, y a quienes le están llegando esos programas que no reducen la pobreza y además eso es a pesar de que el Gobierno lleva miles de pensiones otorgadas en apenas tres años, las pensiones que ha dado este gobierno en apenas tres años superan a los gobiernos anteriores”, apuntó Jiménez.



Sostuvo que lo que se debe cuestionar es qué hace el Gobierno con el dinero de los contribuyentes porque en ninguno de los indicadores el país está mejor que antes de la pandemia del coronavirus.



Dijo que es difícil que la pobreza se pueda reducir con un nivel tan bajo de crecimiento económico porque eso no permite que se puedan crear muchos empleos y todos los años entren más de 100 mil personas a la fuerza laboral y que necesitan puestos de trabajo.

Juan Ariel Jiménez cuestionó los datos del gobierno sobre economía y pobreza.

“Son tres partidos mayoritarios contra uno”

El candidato presidencial del PLD resaltó la fortaleza de la alianza de oposición frente a la coalición oficial que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM). “No se trata de la cantidad de partidos aliados, sino de la calidad; los tres partidos mayoritarios contra un partido mayoritario; incluso la JCE autorizó y dio reconocimiento a algunas franquicias con el objetivo de que apoyen al PRM. Tienen una franquicia y tienen un sello, y hay partidos que le dan mucha importancia a eso, pero cada dominicano podrá votar solo en una casilla, no en 22 ni 30 casillas”, puntualizó el dirigente y miembro del Comité Político del PLD. Dijo que está seguro que la oposición logrará derrotar al partido oficial.

Modelo Abel

“El modelo que vamos a aplicar será el modelo de Abel Martínez, el de la ley en la mano, el imperio de la ley”