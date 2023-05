Tras renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña, el dirigente llama a la militancia a apoyar al candidato

A una semana de que Francisco Javier García renunciara a la coordinación de la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el candidato a dicha nominación, Abel Martínez, asume de manera provisional el cargo para timonear personalmente su proyecto.



Mientras el candidato presidencial Abel Martínez trabaja él mismo en su campaña, el PLD ha conformado un equipo asesor y consultivo, integrado por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, junto a los también miembros del Comité Político, Charles Mariotti, secretario general; Margarita Cedeño, exvicepresidenta de la República; Francisco Domínguez Brito y Jaime David Fernández Mirabal, quienes estarán acompañándolo en los trabajos de la campaña. Por otro lado, Roberto Rodríguez Marchena, exvocero de la Presidencia en el gobierno de Medina y miembro del PLD, asumió la coordinación de la comunicación de la campaña.



En medio de los incidentes que se han producido en torno a la candidatura presidencial de Martínez por la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña, la dirigencia del PLD niega que la unidad de la organización esté en peligro.



De hecho, el propio Francisco Javier García llamó ayer a la militancia a apoyar todas las nominaciones de cara a las elecciones de 2024, incluyendo la candidatura de Abel Martínez.



“Quiero aprovechar la presencia de ustedes para mandar un mensaje a toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y a la sociedad dominicana. Hay que apoyar las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, hay que apoyar nuestro candidato a la presidencia, el compañero Abel Martínez, hay que apoyar nuestros candidatos a senadores, nuestros candidatos a diputados, nuestros candidatos a alcaldes, a regidores, a directores y a vocales”, dijo García.



A la vez que aseguró que ahora viene una tarea fuerte de trabajo político y que hará una especie de evaluación para ver cómo se reinserta a la comisión de estrategia del partido.



“No he trabajado en ninguna campaña electoral donde no haya divergencias y diferencias entre el coordinador de campaña y el candidato. En todas las campañas que he dirigido ha habido diferencias de elementos estratégicos. Esto me pasó con Leonel, me pasó con Danilo, me pasó con Reinaldo, me pasó con Roberto Salcedo en el año 2010 cuando dirigí la campaña congresual y municipal de la capital, pero lo importante, y en mi caso siempre ha sido, que cuando estoy en una reunión y expreso cualquier situación crítica, cuando salgo de esa reunión y cierro la puerta, eso se quedó ahí”, apuntó.



Danilo: “Francisco Javier va a seguir trabajando en la campaña”



De su lado, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, descartó, igualmente, que la organización se encuentre debilitada para competir en la contienda electoral de 2024.



Tras acudir al velatorio de José Joaquín Bidó Medina al igual que los demás dirigentes del PLD que se expresaron ayer, y ser preguntado sobre si la renuncia de Francisco Javier García a un año de las elecciones afectaría a la organización, Medina se limitó a contestar que “Francisco Javier no se ha ido del PLD”.



Con frases muy cortas, el exmandatario afirmó, además, que García seguirá trabajando en la campaña del PLD y que “hay que ver” si habrá alianzas. “Francisco Javier va a seguir trabajando en la campaña”, insistió.



Alejandrina Germán, también del Comité Político del PLD, aseguró que la renuncia de Francisco Javier no va a impactar de manera categórica al trabajo que hace el partido para volver al poder en el 2024. “El partido creo que está en un buen momento, está bastante unificado, trabajando de manera coordinada y esperamos seguir avanzando hacia las elecciones de 2024”, afirmó.



Igualmente, Iván Lorenzo diputado del PLD, apuntó que la unidad del partido no está en tela de juicio y que ahora estará más fortalecido.



De acuerdo con la información suministrada por el equipo de Abel Martínez, los esfuerzos del partido están dirigidos para ganar las elecciones presidenciales del 2024 en primera vuelta. Sostiene que, para lograr esto, se seguirán sumando fuerzas vivas, integrando a múltiples sectores y fidelizando el voto peledeísta.



“La dirigencia política en pleno de nuestra organización, está afianzando el trabajo de campo en cada provincia, abarcando todos los municipios y distritos municipales, abrazado a las causas sociales de cada comunidad”, dice el comunicado.

Informan se harán otras designaciones campaña

Mediante un despacho de prensa se informó que desde ya se está trabajando en la integración de la dirigencia política tanto en el territorio nacional como el exterior y que además, se estarán realizando “importantes designaciones” que estaban pendientes en la estructura del equipo de campaña de Abel Martínez. De acuerdo con el comunicado, el candidato presidencial estará coordinando las estrategias de manera directa, estrechando la cercanía con las estructuras dirigenciales del PLD en cada rincón del país y el exterior. Se informó que de igual forma se está trabajando con una agenda unificada y diversificada en múltiples frentes estratégicos con un mismo objetivo.

Renuncia

Francisco Javier García hizo pública su renuncia como jefe de campaña de Abel por diferencias “estratégicas”.