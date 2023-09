Monte Plata. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, dijo que el presidente Luis Abinader incumple sus promesas al pueblo.



Sostuvo que ante el anuncio hecho por el Gobierno de que a partir del próximo lunes el jefe del Estado ofrecerá una rueda de prensa semanal, Abinader debe dar respuestas a los dominicanos, sobre por qué el 95% de sus promesas de campaña han sido incumplidas, mientras el pueblo pasa hambre, la delincuencia sigue en aumento y los servicios básicos como la salud y la educación están en franco deterioro.



“Es nuestro deseo que ese escenario pueda ser usado para que, más allá de pretender trazar la pauta mediática del país y distraernos de los verdaderos problemas que golpean a la población, el actual presidente diga el por qué ha estado haciendo un uso grosero de los recursos del Estado en publicidad plagada de mentiras, con espacios pagados en falsas portadas propagandistas del Gobierno”, señaló.



Otro de los temas que, a juicio de Martínez, debería responder el Gobierno, es sobre el uso que se ha dado al presupuesto del 4% para la educación, “en momentos en que el sistema educativo dominicano atraviesa la mayor crisis en planificación, efectividad y gerencia”.



“Nos gustaría saber por qué en lugar de poner a disposición del estudiantado las más de tres mil aulas que dejó el gobierno del PLD en más de un 80% de construcción, se han enfrascado en retraer el sistema educativo con la adquisición no muy clara, de furgones para impartir docencia; que explique el por qué los textos escolares están llenos de faltas ortográficas y con marcada deficiencia en los contenidos”.



El dirigente político también animó al mandatario a que explique el por qué la tarifa eléctrica está llegando cada vez más cara a los hogares, cuando las tandas de apagones no dan tregua a la población, lo que ha provocado protestas de ciudadanos en distintos puntos del país, “pero también la gente está cansada de tanto abuso y descaro por la falta de transparencia en lo referente al costo de los combustibles, que es otra de sus tantas promesas incumplidas. No hay forma de que disminuyan la carga del pueblo”.



“Lo que debe decir el presidente es por qué la canasta familiar se mantiene en aumento, sobrepasando el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población que ha visto disminuir su calidad de vida por la falta de buena alimentación; que le diga al país por qué los niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana mantienen a la ciudadanía atemorizada, cuando tenían un plan maestro para llevarla a su mínima expresión”, señaló.

La compra de dirigentes de la oposición

Abel Martínez agregó: “Sería bueno también que, dentro de su tren reeleccionista, el presidente explique las razones por las que ha estado comprando tantos dirigentes de la oposición para que lo acompañen en su reelección, muchos de estos con favores y disponiendo de los recursos del Estado”. Martínez se pronunció en esos términos en Monte Plata y Sánchez Ramírez, durante las proclamaciones de los candidatos a alcaldes de estas provincias.