Abel Martínez: “Este Gobierno malo fue puesto por gente buena que no votó”

Email it

Santiago.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, manifestó sentirse orgulloso de haber sido formado en los principios de dignidad, honestidad, trabajo y fuerza de voluntad del fundador y guía del PLD, Juan Bosch, al tiempo de expresar que se sentía feliz de que el liderazgo del magisterio nacional, “se haya alineado en este proyecto de renovación y esperanza” que encabeza.

Abel indicó que: “me duele el sistema educativo dominicano, porque en él se sustenta el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos”, recordando el momento en que, siendo presidente de la Cámara de Diputados, “cuando llegó el proyecto de ley que el PLD trabajó, y dije: se somete el Presupuesto Anual de la Nación asignando el 4% para la educación dominicana, fue uno de los momentos en que con mayor orgullo tomé el mallete para decir: aprobado”.

Tras agradecer la presencia de todos, Martínez expresó que “hoy en Santiago de Los Caballeros, el corazón de la patria late más fuerte y late más fuerte porque dos mil líderes de toda esta la región están aquí ante la falda de El Monumento de los Héroes de la Restauración de la República; de los héroes que afianzaron nuestra dominicanidad, nuestra Independencia; héroes que hoy están cabizbajos por culpa de un gobierno al que no le importa las necesidades del pueblo dominicano”.

Martínez destacó que en las pasadas elecciones presidenciales, de cada 100 dominicanos, 27 votaron por el PRM y 73 no votaron, “por lo que quiero llamar a la reflexión de ustedes profesores, líderes que están en las aulas, en los barrios en sus municipios y en las provincias. Hay que integrar a todo el mundo, tras afirmar que este gobierno malo fue puesto por mucha gente buena que no votó y eso no puede pasarnos nuevamente; nuestro compromiso es llegar a la presidencia a servir, a exhibir resultados, a transformar a este país y hacer que los dominicanos en donde quiera que estén, sientan orgullo de su presidente”.

“Hoy desde el Cibao damos el grito de esperanza, marcamos la ruta y el camino de que en el Palacio Nacional, a partir del 16 de agosto de 2024 habrá un Cibaeño de pura cepa estará dirigiendo los destinos de la República Dominicana para bien de los dominicanos y si estamos aspirando a la presidencia de la República es porque de resultados sé yo”, dijo Abel.

El alto dirigente político agregó además, que no es comerciante, ni empresario y se definió como un servidor público dispuesto, que trabaja y le duele la desesperanza de las mujeres y el abandono de los envejecientes.

De su lado, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que a la República Dominicana le han caído las 10 plagas de Egipto con la llegada del partido de Gobierno, al que denominó “El PR de la M”, mientras comparaba cada plaga que destacan las escrituras, con los males que enfrenta la nación dominicana en los actuales momentos.

“Este Gobierno además de sus 10 plagas, tiene dos trofeos: el de mayor inflación y el de mayor endeudamiento, y le decimos, dense gusto que están como puerco en diciembre, que no pasan del 24”. El pueblo que sigue al PLD y el pueblo en general ya tiene una decisión: porque no saben gobernar se van, y voy a decir algo que parece un tremendismo pero no lo es, estamos entrando el mes de agosto y a este Gobierno le queda esta navidad y la del año que viene, porque la del 24 es de Abel Martínez, manifestó el líder del magisterio, ante el aplauso emotivo de los presentes.

Al recordar que Abel Martínez es el número cuatro en la boleta de las consultas internas del PLD para el 16 de octubre, Hidalgo hizo referencia a las santas escrituras, al destacar que Dios se tomó siete días para construir el mundo. El docente indicó que en el cuarto día, Dios creó la luz para separar el día de la noche, e hizo las estrellas “y usted es el número cuatro compañero Abel, usted es la luz que ilumina el camino hacia el porvenir de la República Dominicana”.

Los líderes magisteriales de la región del Cibao, reunidos en el Centro de Convenciones de UTESA en Santiago,manifestaron que Abel cuenta con una legión de educadores que ha decido ofrecer respaldo incondicional, y junto a ellos todo el conglomerado humano que depende del profesorado, que son miles y miles de familias que van a orientar en sus respectivas comunidades para garantizar una victoria aplastante el 16 de octubre.