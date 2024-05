El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, recorrió ayer provincias del Cibao Central.



“El 19 de mayo vamos a definir el futuro de los dominicanos. El entusiasmo se nota en cada rincón del país, porque el PRM no va a continuar más allá del 19 de agosto”, declaró.



Abel Martínez señaló que el actual Gobierno maltrata al pueblo dominicano con comida cara, delincuencia, salud deficiente y baja calidad educativa; de igual modo, denunció la dilapidación de recursos del Estado en la actual administración gubernamental.



“Esa dilapidación no se traduce en calidad de vida para los dominicanos, la gente de abajo, la clase media, las mujeres desesperadas; más de 400 mil que están sin empleo, irán a las urnas a decidir el futuro de la República Dominicana”, manifestó en una caravana en Santiago de los Caballeros.



En su recorrido por Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y Duarte, Abel Martínez declaró que la ciudadanía espera que la Junta Central Electoral sepa administrar un proceso transparente.



“Los partidos políticos pedimos que se respete la voluntad de cada quien al ir a las urnas, que no sea la influencia mediática desde el Gobierno para tergiversar la voluntad popular. Si hay transparencia, no hay dudas de que el PRM se va del Gobierno”, añadió.



En Moca, Abel aseguró que en primera o segunda vuelta, el PRM saldrá del Gobierno. “Votarán las mujeres sin empleo y los jóvenes sin oportunidades. El 19 de mayo las urnas estarán rebosadas de votos morados”, declaró.



Abel estuvo acompañado de la candidata vicepersidencial Zoraima Cuello y dirigentes locales.