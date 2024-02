Los principales candidatos de la oposición necesitan figuras como compañeros de boleta, que les sumen para poder competir en condiciones más favorables en las elecciones del 19 de mayo.



El nuevo plazo establecido por la Junta Central Electoral (JCE) para inscribir las candidaturas para las elecciones del 19 de mayo, vence el 7 de marzo, que implica que Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), deben definir sus compañeros de boleta en 14 días.



La decisión del pleno de la JCE de extender el plazo para la inscripción de las candidaturas a cargos congresuales y la presidencia, establece que en lugar del lunes 4 de marzo como indica el calendario electoral, se haga el jueves 7 de ese mes.



Se comenta que Martínez estaría ponderando al ex ministro de Economía y vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez y que Fernández llevaría una mujer de Santiago. A lo interno de esas organizaciones suenan pocos nombres como posibles candidatos vicepresidenciales.



El presidente Luis Abinader con mucha antelación informó que la actual vicepresidenta, Raquel Peña, será de nuevo su compañera de boleta. En el caso del PLD, desde 2012 ha postulado a una mujer para la candidatura vicepresidencial, y siempre recayó enMargarita Cedeño.



La exvicepresidenta se presentó como candidata presidencial en las elecciones internas, en las que fue vencida por el alcalde de Santiago.



Cedeño estuvo acompañando a los candidatos del PLD en la campaña de las pasadas elecciones municipales. También fue de las promotoras de la alianza Rescate RD.



Cuando ha sido cuestionado por el tema, Martínez, no ha dicho si se inclinaría por un hombre a una mujer para completar la boleta del PLD.



Lo que si ha reconocido el candidato presidencial del PLD es que necesita fortalecer su proyecto en la capital y que no descartaría una figura del Distrito para fortalecer su proyecto.



Caso de Leonel



Leonel Fernández tuvo como su candidato vicepresidencial a Rafael Alburquerque, en dos ocasiones en que fue presidente de la República. La primera vez que ganó el cargo, su compañero de boleta fue Jaime David Fernández Mirabal.



En las elecciones del 2020, escogió a la dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Sergia Elena de Seliman, como candidata vicepresidencial.



Ahora, Fernández competirá en condiciones más favorables que las de 2020. Sin embargo, a quien escoja como compañera de boleta tendrá que ser una movida estratégica que fortalezca su proyecto de cara a mayo.



Fernández lucha por la presidencia en mayo con un partido en tercer lugar, sin embargo, todas las encuestas indican que está posicionado en el segundo lugar para polarizar por la presidencia con Abinader. A pesar de esa percepción, Fernández tiene la tarea de asegurar que el segundo lugar en las votaciones de mayo.