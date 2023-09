El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, proclamó este fin de semana que sus adversarios “ni van ni vuelven, porque el cambio sigue”.



En un acto reeleccionista ayer en el Parque del Este, el gobernante exhortó a los miembros y simpatizantes del partido oficialista a lanzarse a las calles para defender los ideales de la organización y la actual gestión de Gobierno.



“Vayan a buscar de nuevo el corazón de la sociedad dominicana, vayan a buscar el apoyo. Ustedes pueden ir tienen credibilidad y hay resultados. Hay un gobierno que ha respetado y ha cuidado cada centavo del erario y que cada centavo lo ha dispuesto a resolver los problemas de la gente. Con la moral alta, con emoción, con pasión, vamos a decirle a los que quieren regresar, para retornar al pasado, que ni van ni vuelven, porque el cambio sigue”, declaró.



Discurso



En su discurso frente a la multitud que acudió ayer al polideportivo del Parque del Este, el aspirante a repetir en la presidencia para el período 2024-2028, aseguró que hoy, gracias a su gestión de Gobierno, la República Dominicana es un país reconocido en materia del fortalecimiento de la institucionalidad y transparencia, lo cual solicitó siga siendo un principio entre los dirigentes de la organización política.



“Con lo que nunca debemos negociar es que el PRM sea el garante de la transparencia en la justicia y la lucha contra la corrupción. Por eso pido que cada perremeísta sea guardián de ese principio que es lo que nos hace diferentes. Si perdemos esos principios somos lo mismo que el pasado y la gente votó para hacer ese cambio del pasado, de los gobiernos de la oscuridad, de la opacidad, de la criminalidad, de la corrupción; nosotros somos el partido del cambio, somos el partido de las reformas”, reiteró.



Asimismo, aprovechó el escenario para hacer un llamado a los precandidatos del PRM a dar un ejemplo de democracia interna en las elecciones primarias del partido, a celebrarse el próximo mes de octubre.



“Por supuesto, va a haber ganadores con nuestros principios, con nuestra ideología y el que salga electo de manera democrática tiene que tener el apoyo de todos los demás candidatos que participaron y los que no resultaron ganadores saben que pueden ayudar o ir a servir al cambio y a las reformas desde otro lugar”, expresó.



Obras de su gestión



En el acto en el que estuvieron presentes José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Rafael Burgos Gómez, Alfredo Pacheco, Wellington Arnaud, Ricardo de los Santos y otros miembros de la organización política oficialista, Abinader también resaltó que en su actual en su gestión se han enfrentado los problemas surgidos en todos los sectores durante su administración.



En este sentido, indicó que en el actual período se duplicó el monto de las ayudas sociales y la cantidad de beneficiarios “más de lo que prometimos” por lo que tienen un legado de gobierno para salir a defenderlo.



Por igual, citó la reforma de la Policía Nacional y del sector eléctrico, que por años ha tenido debilidades. “No hay un sector donde exista un problema que yo no le dé la cara, porque este presidente está para dar la cara y solucionar los problemas de la República Dominicana”, expresó Abinader.



Frente a quienes le ovacionaban por “cuatro año más”, el precandidato también anunció que este año se trabaja en 1,581 obras que cambiarán la piel de este país, entre las cuales citó, a Santo Domingo Este donde se avanza con las ampliaciones de las avenidas Ecológica, Hípica y San Isidro.



También la construcción de 1,416 apartamentos, un nuevo palacio de justicia, un hospital materno infantil, un centro integral para niños, liceos, centros deportivos y destacamentos policiales.



Hizo especial mención del Malecón de Santo Domingo Este, colocación de tuberías para agua potable, el inicio del asfaltado y la entrega se títulos de propiedad de los terrenos donde la gente tiene sus casas.



Resaltó que se trabaja en la licitación de tren Metropolitano de Santo Domingo que va desde la avenida Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle soterrado y desde allí continuará hasta el Aeropuerto Internacional Las Américas.



“Hemos hecho mucho con poco. Y eso solo es por una razón, gobernamos mejor y el dinero va para ustedes, no para el bolsillo de nadie en el Gobierno”, apostilló el aspirante a la nominación presidencial por el PRM.

Primeras actividades políticas de Abinader

El nuevamente aspirante presidencial, Luis Abinader, inició el pasado sábado sus actividades proselitistas con miras a conseguir la repostulación por su partido. El primer acto fue realizado en el multiuso de Sabana Pérdida, Santo Domingo Norte. A este le siguieron actividades en Los Alcarrizos y Las Caobas, Santo Domingo Oeste. En estos encuentros el también mandatario dijo a sus opositores que “su tiempo ya pasó”. “Y yo les digo desde hoy, que su tiempo ya pasó, y aunque hoy intenten volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición. Donde pueden gritar, engañar, pero no pueden perjudicar la vida de la gente y aprovecharse del Gobierno”, manifestó.