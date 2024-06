El presidente Luis Abinader consideró ayer que el voto obligatorio requiere de un análisis cuidadoso y de una discusión abierta, debido a que es un tema de gran controversia desde una perspectiva constitucional y legal, y presenta argumentos a favor y en contra de su implementación.



Al responder a una pregunta de un periodista, durante la reanudación de su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, dijo: “Hay muchos, especialmente el sector político, que creen que debe ser obligatorio, pero hay muchos constitucionalistas que opinan que no es constitucional”.



El jefe de Estado considera que es un tema que requiere de un análisis cuidadoso y de una discusión abierta.



Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron a propósito de una pregunta para conocer su parecer sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Hamlet Melo del partido Fuerza del Pueblo, que busca disminuir los niveles de abstención en las elecciones al proponer el voto obligatorio.



Según la propuesta, los ciudadanos estarían obligados a votar en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.



Reformas



El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la eliminación de la pobreza absoluta en la República Dominicana en los próximos cuatro años. Indicó que este objetivo se logrará a través de la implementación de reformas y la asignación de recursos para atender a los más necesitados.



Aseguró que los recursos de las nuevas reformas se destinarán específicamente para atender a los más pobres.



“El tema es a dónde van los recursos, en dónde se aplican los recursos. Tenemos que verlo desde ese punto de vista”, agregó.



El presidente Abinader enfatizó que las ayudas sociales han sido un factor clave para la disminución de la pobreza en el país.



“Las ayudas sociales han evitado que mucha gente caiga en la pobreza, y por eso tenemos una disminución importante en la pobreza. Los niveles de pobreza están al menor nivel en su historia porque los programas sociales han sido exitosos”, dijo.



Respuesta a Leonel



El presidente Luis Abinader señaló que ha dejado atrás las elecciones y que no tiene comentarios sobre las acusaciones políticas.



Al ser preguntado sobre acusaciones hechas por el expresidente Leonel Fernández en un artículo publicado el mandatario manifestó que el torneo electoral quedó atrás.



“Ya dejé las elecciones hacia atrás. Eso pasó y ya no tengo comentarios sobre eso”, afirmó.



Sostuvo que está enfocado en el futuro y en cómo mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.



“Tenemos que ver cómo podemos hacer ese gran pacto para que el país pueda seguir avanzando”, concluyó.



Abinader enfatizó que el objetivo de mejorar la nación en todas las áreas no es solo del gobierno, sino un objetivo de la nación, por lo que sostuvo el llamado a la unidad por el bienestar del país.



“Mirar hacia adelante y ver cómo hacemos ese gran pacto para que el país pueda seguir avanzando”, dijo el presidente.



“Eso es lo que yo quisiera, que todo el mundo nos acompañara. No es solo un objetivo del gobierno, es un objetivo de nación”.



Viaje a Europa



El presidente Luis Abinader hizo un resumen de su viaje a Europa, donde sostuvo una audiencia privada con el papa Francisco, se reunió con el cardenal Pietro Parolin y monseñor Paul Richard Gallagher.



El mandatario explicó que con sus homólogos de Italia y Portugal habló de temas bilaterales, el fortalecimiento del turismo, intercambio comercial y la ampliación de los programas de cooperación

Al hablar sobre su visita al Vaticano y al papa Francisco, el jefe de Estado dijo que le da seguimiento a una invitación que hizo al Santo Padre para que visite el país.

Felicita presidenta electa en México

Al referirse a las elecciones en México, el presidente Abinader felicitó a la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, expresando que espera conversar con ella en los próximos días.



En cuanto a la posibilidad de una mujer presidenta en la República Dominicana, afirmó que las mujeres están igual de preparadas que los hombres para asumir el cargo.



“Eso no es una discusión”, dijo el presidente. “Ya en Latinoamérica hay muchos ejemplos de mujeres presidentas”.



Respecto al nuevo primer ministro de Haití, informó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con él, pero espera hacerlo en los próximos días. También informó que el Ejército de República Dominicana ha sumado otros 1,100 soldados en la frontera.