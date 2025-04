La Fuerza Boschista, liderada por el profesor y dirigente político Luis de León, llamó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a la Fuerza del Pueblo (FP), a que fijen una posición patriótica en torno a la grave crisis de Haití y su “latente” amenaza sobre el pueblo dominicano.

Luis de León dijo que la oposición, encabezada por esos dos partidos, no debe dejarle el tema al Gobierno, puesto que se trata de un problema de nación, que pone en juego la identidad dominicana y la soberanía nacional.

Por cierto, afirmó que la comunidad internacional quiere echar sobre los hombres dominicanos el dramático problema haitiano, “con el fin de que ambos países se enfrasquen en una confrontación de impredecibles consecuencias”.

“El PLD y toda la oposición deben fijar una posición responsable, y no dejarle ese tema a la improvisación oficialista o a determinados sectores que tienen intereses en esa comunidad internacional, los cuales juegan a la ingobernabilidad con un propósito de carácter populista. ¿Pretenden que entre el mar para después actuar?”, externó.

En un documento, observó que el partido morado y la Fuerza del Pueblo se muestran ausentes de la problemática nacional, y que no tienen posiciones responsables y pertinentes en relación con el tema haitiano, que es uno de los más alarmantes para la nacionalidad dominicana.

Luis de León, exaspirante presidencial y alto dirigente del PLD, insistió en que esas organizaciones políticas tienen que asumir el tema con vocación urgente y patriótica, y no dejarle al Gobierno “la posibilidad de manejar esta crisis con sus evidentes errores, incluso violando derechos fundamentales, con una política de hipocresía y doble moral”.

Y advirtió: “Esto podría ser la oportunidad para que la comunidad internacional comience a presionar al mundo, diciendo que la República Dominicana atropella los derechos humanos y es un país racista, donde se maltrata a los haitianos”.

El educador y político dijo que la decisión del Gobierno con el tema de las parturientas haitianas es un tema muy sensible y hay que saberlo manejar, ya que “lo humano no puede ser manejado con odio”.

“El problema de los indocumentados no puede ser manejado con odio, sino conforme a la ley, generando acciones que mueven a la comunidad internacional. Esos partidos no pueden dejar que el tema sea manejado y capitalizado por el Gobierno y otros sectores, que lo hacen para agenciarse de la población dominicana; acciones que muchas veces no tienen la entereza de la ley y la prudencia humana, porque todo el discurso solo siembra odio y no legalidad”, añadió.

Sostuvo que los partidos de oposición deben actuar con sentido de urgencia, ya que más de 5 millones de haitianos están sufriendo una hambruna desesperante, y que la crisis de Haití se va agravando con sus “terribles amenazas” sobre el pueblo dominicano.

Luis de León, dirigente nacionalista, reiteró que la gravedad de la situación haitiana pone en peligro la gobernabilidad democrática y social de la República Dominicana, “amenazando nuestra soberanía, identidad y estabilidad, por lo cual es necesario actuar en defensa de nuestros valores nacionales, con prudencia y firmeza”.

“Para evitar una confrontación con Haití es imprescindible levantar una posición, desde una cumbre nacional o cada partido de forma particular, y no seguir permitiendo que el Gobierno se sirva con la cuchara grande, vendiendo una falsa imagen de nacionalismo, que lo usa cuando su popularidad va en picada, con la finalidad de pescar en río revuelto y ganar apoyo popular y social”, aseguró.

Asimismo, rechazó el odio y el irrespeto a los derechos humanos, y propuso actuar conforme a “un protocolo legal que sea admirado por la comunidad internacional, con autoridad moral y dignidad humana, bajo la convicción de que República Dominicana procura la paz y la estabilidad democrática de Haití”.

Aprovechando este 60 aniversario de la Revolución de Abril, llamó a la unidad de la oposición, junto al pueblo y los sectores más conscientes de la sociedad, para “no caer en la trampa de la comunidad internacional, que busca fusionar la isla para crear un Estado binacional”.

“Llamamos a la oposición a que no tema disentir del Gobierno o de otros sectores, saliendo en defensa de la soberanía nacional, porque se trata de que el país sea defendido y protegido, para evitar una catástrofe nacional, que desate un posible conflicto internacional. Es hora de defender a la patria, bajo los ideales de Duarte, los trinitarios, Luperón, Bosch, Manolo, Caamaño y otros héroes y heroínas de nuestra República”, concluyó.