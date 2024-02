A pesar de la alta abstención, que superó el 53%, el presidente Luis Abinader consideró que la democracia se consolidó con las elecciones municipales celebradas el pasado domingo 18.



El mandatario felicitó a la población en sentido general, a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos políticos, por la muestra de civismo durante el proceso de votación.



Abinader se pronunció sobre las elecciones municipales, durante la introducción de su acostumbrado encuentro con la prensa LA Semanal, que se celebra todos los lunes en el Palacio Nacional.



Consideró que, independientemente de los resultados de las elecciones municipales y de quienes fueron los ganadores, se consolidó la democracia en la República Dominicana. Agregó que los incidentes que se produjeron son hechos aislados que forman parte de todos los procesos electorales.



Abstención electoral



Sobre la alta abstención electoral registrada en las elecciones municipales, el también candidato presidencial, destacó que su organización política se encargó de llevar a su militancia a votar. Agregó que las poblaciones votan en grandes cantidades cuando hay descontento y odio con los gobiernos.



“Cuando hay mucho deseo, cuando hay mucho odio, cuando hay mucha ira, la gente quiere ir a votar para cambiar o sacar a los que están ahí. Cuando pasa eso, entonces vota por quien quiere ir a votar”, manifestó Abinader.



Indicó que su organización cumplió con llevar a sus votantes a sufragar los votos, por lo que sugirió preguntar a las organizaciones de oposición por qué sus militantes no se movilizaron.



En ese sentido, Abinader no descarta una eventual modificación constitucional para la unificación de las elecciones.



Sin embargo, el mandatario condiciona esa posibilidad al surgimiento de un consenso nacional que cuente con la participación de todos los sectores de la sociedad, tras considerar que no es la mejor manera de que dos procesos electorales se celebren con una diferencia de apenas tres meses.

República Dominicana es autosuficiente en seguridad alimentaria

El tema de LA Semanal de ayer fue la Seguridad Alimentaria. El presidente Luis Abinader aseguró que República Dominicana es en gran parte autosuficiente en esa materia, pasando de 88.5% en 2019 a 90.6% en 2023, a pesar de ser una isla con poco terreno.



“Por eso cada día que puedo, felicito a los eficientes trabajadores, emprendedores productores agrícolas y pecuarios, que son un ejemplo. Cada vez que vamos fuera del país a nuestros productores los ponen de ejemplo, o sea, tenemos un fortísimo grupo agropecuario como lo demuestran las estadísticas”.