ESCUCHA ESTA NOTICIA

El miembro de la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Roberto Ángel Salcedo, reconoció que llama mucho la atención la lucha que se libra por la senaduría del Distrito Nacional ya que se trata del principal centro político y económico del país, donde se concentran la mayoría de los medios de comunicación, y todo lo que se hace en esta demarcación tiende a repercutir más.

“Pero es un poco el modelo que nosotros estamos haciendo con todos nuestros aliados que son candidatos a senadores, yo estuve en la Romana promoviendo a Frank Martínez que es un aliado, pero toda la estructura del PRM en esa provincia está trabajando en ese sentido, lo propio puedo decir de la Vega, que visitaré el próximo fin de semana, pero el presidente Luis Abinader reinició la campaña en dicha provincia promoviendo a Ramón Rogelio Genao que también es un aliado”, aclaró Salcedo.

Roberto Ángel agregó que una situación similar sucede en Santiago Rodríguez donde estuvo Abinader promoviendo a Antonio Marte que es otro aliado, y lo propio ocurre en el Distrito Nacional con el doctor Guillermo Moreno.

“Las alianzas nos involucran a todos, nos integran a todos, y es la realidad, nosotros hemos logrado, y creo que esto le va a conferir al partido una condición histórica en estas elecciones, el partido creo que se encamina a vivir un momento histórico, no solo para su historia, sino para la historia política y democrática para el país, hemos logrado conciliar la más amplia coalición jamás registrada en la historia política en la República Dominicana”, dijo el alto dirigente del PRM al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Recordó que son 22 partidos y movimientos políticos que se han nucleado alrededor de la candidatura de Luis Abinader, y de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, y ahí se incluye el doctor Guillermo Moreno.

“Si usted no se unifica alrededor de su candidato no lo está apoyando, si se unifica está abusando, entonces, qué usted quiere, estamos en una participación libre democrática y abierta, al final la decisión ha de recaer en los capitaleños, en el caso del Distrito Nacional, y en cada una de las demarcaciones, a los habitantes de esos lugares”, señaló.

Precisó que se vive un régimen democrático donde no se le ha coartado la libertad a nadie, “creo que estamos ampliamente favoritos por nuestro trabajo, por el reconocimiento de la figura de Luis Abinader, pero no bajo la imposición ni del criterio que la gente se sienta coaccionada, coartada, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo una época de plenas libertades en la República Dominicana, y lo que ocurrió en febrero, que debe reproducirse en mayo, es el resultado de un buen trabajo desde el punto de vista político, pero, además, de una buena gestión de gobierno.