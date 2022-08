Hizo mucho énfasis en el tema energético y anunció inicio de la escolaridad desde los tres años en el sector público



El presidente Luis Abinader se dirigió anoche al país al cumplirse su segundo año en la función pública, haciendo un gran énfasis en el tema energético, no impunidad, Ministerio Público independiente, inflación, estabilidad económica, turismo y subsidios del Estado en beneficio de la población.



También, anunció el inicio de la escolaridad en el sistema público a partir de los tres años de edad. La medida se comenzaría a implementar a partir del año escolar que iniciaría en septiembre de 2023.

Abinader señaló que el sector energético durante décadas había sido abandonado de la planificación y solo utilizado para el beneficio de unos pocos, destacando que la situación de las redes e infraestructura general de distribución eléctrica es un problema que llevaba más de 20 años sin ser abordado de manera responsable y planificada.



“En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en la compra de medidores y transformadores, de redes, cables y accesorios, pero no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras”, denunció el mandatario.



El presidente dijo que para resolver esa extrema fragilidad del sistema de distribución se necesita una inversión de aproximadamente 1,200 millones de dólares en un periodo de dos años, algo que estaba previsto iniciarse en este año los precios de los combustibles de generación, agravados además por la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentaron a niveles sin precedentes el déficit de las empresas distribuidoras.



Señaló que esto obligará al gobierno a destinar este año cerca de 700 millones de dólares adicionales para absorber el alza del precio de la energía y proteger a la población y a las pequeñas y medianas empresas.



“Frente a esa nueva realidad, nuestro gobierno ha replanteado la estrategia de inversión en las distribuidoras y se pondrá en marcha un plan de compra de 300,000 medidores eléctricos, así como una gran cantidad de transformadores de potencia y de distribución, además de redes, y otros equipos y accesorios.



Abinader se refirió a las dos licitaciones de 400 y 800 MW realizadas para mejorar el sistema, incluida la construcción de la primera terminal de almacenamiento y distribución de gas natural en la región norte del país. También se refirió una tercera de 800 MW, en proceso de licitación.



Inflación y estabilidad



Señaló que desde el gobierno se han aprobado un paquete de medidas dedicadas a enfrentar los niveles inflacionarios internacionales más altos de los últimos 14 años, desde que en 2008 la inflación interanual en República Dominicana llegó al 14%.



Apuntó que el gobierno ha desplegado un programa de subsidios de 42,800 millones de pesos para la protección de las clases trabajadoras, así como para los más vulnerables, especialmente para los combustibles, el arroz, el trigo y otros productos.



“Nuestro plan nos ha llevado a subsidiar el 100% del alza de los combustibles. De no haberlo hecho, la inflación habría aumentado el 6% anual. Y hemos apostado decididamente por la producción agropecuaria nacional, subsidiando de forma directa los fertilizantes y otros componentes utilizados en la producción agrícola”, destacó al hacer énfasis en otras medidas dispuestas para combatir la inflación y proteger los bolsillos de los dominicanos.



“Todo esto, y escuchen bien, pueblo dominicano, lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro producto interno bruto, mas aún, y con una reducción de la deuda del sector público no financiero que ha bajado del 49.7% en agosto de 2020 al 47.5% este mes de junio”, dijo, al mencionar los programas de subsidios focalizados del Gobierno.



Citó como fortalezas los 14,500 millones de dólares que tienen de reservas, “el más alto de nuestra historia”; también el hecho de que los niveles de empleo son superiores a la etapa precovid; crecimiento récord del turismo y que las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia.



Recordó que encontró la tasa de cambio a 59 pesos por dólar y hoy está a 53.80 por lo que este país es uno de las pocas naciones que ha apreciado su moneda en todo este tiempo.



“Todo esto hace que hayamos crecido un 5.6% en el primer trimestre del año. Y se espera que la economía dominicana crezca, según datos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana para el 2022, entre un 5% y un 5.5%”, expresó.



Refirió que la presa de Monte Grande, una obra iniciada con un primer picazo en julio del 2010, está ya avanzada en un 80%. Su administración la encontró en 41%.



Reformas y seguridad



Hablo sobre las reformas anunciadas en su discurso el año pasado, en ocasión de su primer año. Explicó que una de las más importantes que están realizando es la de la Policía Nacional, que ya se está implementando por fases y que la culminará cueste lo que cueste.



“Estamos poniendo en marcha un proceso continuo que llevará tiempo y esfuerzo. En esa línea, en los próximos días, voy a inaugurar la primera Unidad Táctica de Drones de la Policía Nacional, que contará con 16 drones y 42 pilotos y que nos facilitará las labores policiales de control urbano y garantizará la seguridad de los ciudadanos”, anunció.



Dijo que entre junio de 2021 y agosto de 2022, los homicidios han descendido un 18%, los atracos y los hurtos un 10% y los arrebatos un 20% y que durante estos últimos 20 meses se ha incautado al narcotráfico 62.5 toneladas de droga, lo que supone una mayor cantidad que la incautada en los 16 años anteriores juntos.



Santiago



El mandatario se dirigió a la nación desde el Gran Teatro Cibao en Santiago, al cumplirse el 159 aniversario de la gesta restauradora.



“Y estando hoy aquí, quiero referirme, de manera muy especial a Santiago, una ciudad por años olvidada y con la que tengo una vinculación familiar y emotiva muy especial y que ahora forma parte, con hechos, de la agenda prioritaria del gobierno”, dijo Abinader.



Citó la construcción del teleférico; el monorriel; la Cañada de Gurabo; la Avenida de entrada a Santiago y tenemos en licitación la Circunvalación de Navarrete y presupuestada la ampliación de la carretera Santiago-Licey, entre otras.



Reconoció que no ha podido iniciar la autovía del Ámbar porque, según dijo, su gobierno no está dispuesto a operaciones fallidas o mal ejecutadas, como la de la autopista de Samaná que obligó al Estado a pagar un injusto y desproporcionado peaje sombro.



No hay nadie que escape al imperio de la ley



Hoy, según las palabras del primer mandatario, la sociedad sabe que en este país ya no hay nadie que escape al imperio de la ley.



“Y nadie es nadie”, dijo previo a destacar que hoy existe, como nunca antes, una lupa constante que permite a todos los dominicanos vigilar y denunciar a quien actúa mal.

“No podemos todavía evitar que un individuo piense en vulnerar la ley ya sea para enriquecerse o para cualquier otro fin, pero quien lo haga debe saber que este país ha cambiado y no acepta ya la impunidad, no se acepta ya la impunidad”, enfatizó al solicitar a la población continuar ayudándole a combatirla.