En esta gestión, el mandatario ha hecho pocos cambios, y los que hizo fueron por circunstancias

El próximo 16 de agosto, el presidente Luis Abinader iniciará un nuevo período de gobierno. En estos casi cuatro años, el jefe de Estado ha estado acompañado de casi todos los funcionarios que en agosto de 2020 iniciaron su gestión y los pocos cambios que ha hecho el mandatario en las instituciones han sido por escándalos que envuelven a esos incumbentes o por circunstancias mayores como muertes, licencias y otras razones.



En los casi cuatro años de Gobierno de Abinader, los cambios no han sido sustanciales en los ministerios y direcciones generales. Lo que sí ha ocurrido es que algunas entidades han sufrido cambios en varias ocasiones. En el caso de los ministerios, solo seis de los titulares han sido sustituidos: el de la Presidencia, el de la Juventud dos; Cultura y Salud.



A poco más de dos meses para el nuevo gobierno, que comienza el próximo 16 de agosto, se habla de los cambios que posiblemente habría a partir de esa fecha. Pero, ¿cuáles cambios ha habido en estos cuatro años en el tren gubernamental?



Ministros que están y los que fueron sustituidos



En agosto de 2020, mediante el decreto 324-20, Luis Abinader designó a gran parte de los funcionarios de primer nivel. Muchos permanecen en sus puestos, pero otros no están en el ejercicio y se mueven por otros lados.



Entre los primeros funcionarios de este gobierno figuraba Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien renunció al cargo a poco más de dos años del gobierno y meses después de haber tomado una licencia en medio de un escándalo que envolvía a su empresa familiar. En sustitución de Macarrulla fue nombrado Joel Santos, quien hasta ahora sigue en el cargo.



También estaba José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, quien se encuentra de licencia desde la pasada campaña electoral y Antoliano Peralta, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que todavía sigue en el puesto.



Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y que se mantienen son Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa; Jesús (Chu) Vásquez, ministro de Interior y Policía; Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas; Limber Cruz, ministro de Agricultura; Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio; David Collado; ministro de Turismo.



También Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas; Jochy Vicente, ministro de Hacienda; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública; Francisco Camacho, ministro de Deporte; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, quien pasó a ser ministro de Medio Ambiente por Orlando Jorge Mera, asesinado en su despacho por un amigo en junio de 2022. En Economía actualmente está Pavel Isa.



Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y no están son: Plutarco Arias, ministro de Salud quien fue sustituido del cargo por Daniel Rivera y cuando este fue removido del cargo se hablaba de una presunta sobrevaluación en la compra de jeringuillas en plena pandemia de la covid-19. Ahora Daniel Rivera no es ministro de Salud Pública porque renunció para aspirar a la Senaduría de Santiago, plaza que ganó el pasado 19 mayo. Alberto Atallah es el ministro de Salud actual.



Otros que estuvieron en el edicto de 2020, y no están en esas posiciones son Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien fue sustituido por Ángel Hernández en medio de críticas y escándalos en esa cartera; Kimberly Taveras, que era ministra de la Juventud, que renunció a la posición cuando se encontraba suspendida en medio de cuestionamientos e investigaciones por un supuesto proceso irregular de compra y contratación.



Tras Kimberly, por el Ministerio de la Juventud pasó Luz del Alba Jiménez, que también estuvo envuelta en un escándalo por un proceso de licitación y fue sustituida por Rafael Féliz García, quien se mantiene en el puesto.



En 2020 fue nombrada, de igual forma, Carmen Heredia como ministra de Cultura, pero luego fue sustituida por Milagros Germán, quien en ese entonces era directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia. Germán sigue en el puesto.



Carlos Bonilla, hoy ministro de Vivienda y Edificaciones, fue nombrado en el puesto desde el 2020, pero en ese entonces esa dependencia gubernamental no tenía el grado de ministerio y se llamaba “Instituto Nacional de la Vivienda”.



Otro que comenzó en los primeros cuatro años de Abinader fue Neney Cabrera, que era el encargado de manejar los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia con rango de ministro, pero en medio de cuestionamientos en su gestión renunció a ese cargo. Por Cabrera, Abinader nombró a Roberto Ángel Salcedo que permanece allí.



En las direcciones, ¿quién sigue?



En el 16 de agosto de 2020, Luis Abinader también designó, a Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), pero este fue acusado de una supuesta violación sexual y por ello fue suspendido del cargo. Aunque luego fue descargado de esas acusaciones, Abinader designó en el IAD a Francisco Guillermo García.



Otros directores que empezaron en el 2020 y se mantienen firmes en el cargo son Iván Hernández Guzmán, director del Instituto Nacional de Precios (Inespre); Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi); Rafael Almonte Guzmán, director de Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco); Fausto de Jesús López Solís, director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales; Miosotis Marcelina Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE); Gloria Reyes, como director general del programa Supérate y Tony Peña Guaba, como director del Gabinete de Política Social.



También siguen en sus funciones Héctor Pérez, director de Catastro Nacional; Eléxido Paula, director de Desarrollo a la Comunidad; Edgar Félix, director de los Comedores Económicos; Adolfo Pérez, director de PromeseCal; Ramón Pérez Tejada, director de Desarrollo Fronterizo; Radhamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses; Max Puig, dirección de la Comisión Nacional del Cambio Climático; Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas; José Marte Piantini, director de la Junta de Aviación Civil.



Los que no siguen en las direccicones



Cuando Abinader designó a todo su gabinete estaba también Néstor Julio Cruz, como director general de Pasaportes, pero en medio de críticas al funcionamiento y operatividad de esa entidad, fue sustituido por Digna Reynoso, quien al momento de ser nombrada allí estaba al frente de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).



Otro que arrancó con este gobierno es Adán Peguero, como director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), pero reemplazado tiempo después por Erick Alberto Michael Guzmán Núñez, debido a que el primero estaba suspendido por alegadas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Lo mismo pasó con César Cedeño, nombrado en 2020 como director de Bienes Nacionales y encargado interino del CEA, pero luego fue nombrado en su lugar Abraham Burgos. Cedeño ahora es cónsul en San Juan, Puerto Rico.



Rafael Arias, quien era director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, fue sustituido por Hugo Beras, yéndose este último salpicado por el escándalo del proceso de contratación de los semáforos inteligentes. El actual director del Intrant es el coronel piloto, Randolfo Rijo, quien a su vez es el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.



En 2020, en la Dirección General de Migración fue designado Enrique García, pero a los dos años y un poco más fue sustituido por Venancio Alcántara. García actualmente es cónsul en Boston, Estados Unidos.

Al inicio del período presidencial, en 2020, fue nombrado Román Ernesto Caamaño, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), pero luego fue sustituido por quien fuera el subdirector, Héctor Porcella Dumas.



En el Consejo Nacional de la Niñez (Conani) ha habidos varios cambios también en esta gestión. La primera presidenta del Conani fue Paula Disla, pero luego fue sustituida por Ana Cecilia Morun Solano, quien renunció y en su lugar fue desinada Luisa Ysabel Ovando de Sánchez. En la Contraloría General de la República Luis Abinader ha hecho varios cambios. El primer contralor fue Luis Rafael Delgado, luego Catalino Correa Hiciano y en la actualidad está al mando Félix Antonio Santana.

Sin embargo, son más los que continúan que los que se ha ido.

En las Ede han durado, excepto en Edeeste

En las Ede ha habido estabilidad con los admiistradores, expcepto con Edeeste, que ha tenido varios titulares. Desde 2020 en Edesur está Milton Morrison y en Edenorte, Andrés Cueto Rosario. En Edeeste primero estuvo Thomas Ozuna Tapia, luego Andrés Astacio Polanco, Andrés Portes Pompiano y Manuel Mejía Naut.



Tras las elecciones del 19 de mayo en las que Abinader resultó reelecto, el mandatario afirmó que para estos nuevos cuatro años de gobierno existe la posibilidad de cambios de funcionarios en algunos sectores, pero no en lo que tiene que ver con la ejecución de los planes. Abinader afirmó que puede haber cambios para mejorar y aclaró que estos no se harán por el mero hecho de sustituir funcionarios, sino en búsqueda de “que realmente se pueda avanzar” en el país.

