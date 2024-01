El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó a la militancia de esa organización política y a los aliados a ir a las calles y visitar “casa por casa” para decirle a la gente las obras que se han hecho y que se harán en los próximos cuatro años, “porque si en tiempos difíciles se avanzó qué no se logrará en mejores tiempos”, aseveró.



El presidente Abinader advirtió a la oposición que recibirá una ejemplar derrota en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero por el gran apoyo de la gente a las gestiones municipales del partido oficial y sus aliados.



El mandatario resaltó que el gobierno que preside se dedicó a apoyar como nunca antes a los ayuntamientos y distritos municipales, a los que transfirió recursos a través de la Liga Municipal Dominicana y dejó en sus manos las obras locales para el desarrollo de las comunidades.



“En febrero, vamos a darle una ejemplar derrota, para que sea el mensaje, y vamos entonces, a rematar, como nunca antes, en mayo”, enfatizó en el acto de lanzamiento de la campaña municipal del PRM y aliados.



Vaticinó que en los próximos cuatro años de gobierno se hará mucho más “porque imagínense si nos tocó gobernar en los tiempos malos, qué será nosotros gobernar en mejores tiempos”.



Abinader sostuvo que estos grandes aportes a los municipios se han convertido en obras pequeñas pero de gran significado para la población en aceras y contenes, parques, mercados y cementerios.



“Ya le dimos gabela… ya le dimos espacio, y a pesar de eso, señores… en los números de la eterna juventud, no pasan de ahí, no pasan de 24 por ciento, imagínense ahora, que vamos a la calle”, dijo ante la algarabía de miles de perremeístas y aliados que coparon el Palacio de los Deportes.



La alcaldesa de la capital y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, proclamó que la gran mayoría de los dominicanos le dará un triunfo aplastante en el Distrito Nacional y los municipios.

El presidente Luis Abinader en el recorrido con Dío Astacio.

Caravaneo



Luego del acto en el Palacio de los Deportes, Abinader encabezó caravanas con los candidatos a las alcaldías Santo Domingo Norte y Este, Betty Gerónimo y Dío Astacio.



Más de 5,000 personas marcharon durante tres horas por los dos municipios .



Al culminar el recorrido el candidato Dío Astacio aseguró que la percepción del 65% de aceptación que el tenía es una realidad.