El presidente de la República y candidato a la misma posición, Luis Abinader, anunció ayer que, en caso de ser elegido nuevamente, en el nuevo período de gobierno habrá una segunda oleada de reformas y eficiencia del Estado, que incluiría la eliminación de más instituciones.



Aunque no mencionó de manera puntual cuáles entidades desaparecerían, Abinader adelantó que habría una eliminación meta de entre ocho y nueve instituciones que se unirían a las nueve que en este período de Gobierno se suprimieron. Indicó que también se crearían dos más, según los requerimientos de la sociedad dominicana.



Abinader ofreció la información durante su participación en el Encuentro con Candidatos Presidenciales que organiza la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) en la sesión de preguntas y respuestas que se realizó luego de los discursos oficiales del acto.



La respuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se produjo cuando este fue preguntado si en una posible reforma fiscal, en un nuevo período de gobierno, se aumentarían los impuestos o habría un reestructuración del sistema impositivo.



“Cuando hablamos de una reforma fiscal hay que decir que la política fiscal se divide en política del gasto público y en la política tributaria. En relación con la política del gasto público, tenemos que buscar también y los hemos hecho, una primera oleada de eficiencia. Nosotros hemos eliminado unas nueve instituciones. En el próximo período vendría una segunda oleada de reformas y de eficiencia para tener quizás una eliminación meta, y digo meta porque eliminaremos ocho o nueve, y quizás crearemos dos, según las necesidades y requerimientos de la sociedad dominicana para tener un gobierno cada vez más eficiente”, respondió Abinader.



Durante su intervención, el aspirante presidencial reconoció que, evidentemente, este país necesita más recursos para salud, infraestructuras básicas, seguridad y otras necesidades, pero indicó que esto, necesariamente, no se puede obtener aumentando impuestos.



“Yo pienso que pasadas las elecciones, ya con un resultado electoral, yo lo he dicho, yo llamaría a un gran pacto nacional y ese pacto nacional es para el país que queremos, hacia dónde vamos. Yo creo que podemos tener más ingresos en algunas áreas bajando, incluso, las tasas impositivas y eso lo ha habido en muchos lugares”, argumentó el actual presidente de la República.



Durante su discurso en la actividad, el candidato presidencial por el PRM afirmó que el gobierno está enfocado en consolidar a la República Dominicana como una importante plataforma industrial para convertirla en un destino estratégico y continuar atrayendo nuevas inversiones.



Entre otras promesas hechas por Abinader en el encuentro para un nuevo período, está también la generación de más energía eléctrica, tras admitir que mejorar este sector tiene grandes retos por superar.

ANEIH dice encuetro aporta al desarrollo RD

Al tomar la palabra en el acto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Euri Andújar, habló sobre la importancia de que, en caso de que Abinader sea elegido nuevamente como presidente, atienda las demandas y preocupaciones del sector industrial, pero también a las necesidades de la población en general. En nombre del consejo directivo y de sus socios, Andújar agradeció la asistencia de Abinader y dijo que este encuentro tiene el exclusivo interés de seguir aportando a la ampliación del desarrollo del país para buscar mayor garantía en la calidad de vida.