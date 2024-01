El mandatario asegura que la oposición critica porque está desesperada por la derrota que tendrá en febrero y mayo

En medio de las críticas de la oposición, el presidente Luis Abinader defendió ayer la facultad que tiene el Gobierno central de inaugurar obras en este tramo de la campaña electoral de cara a los comicios municipales del 18 de febrero, al indicar que la Ley Orgánica de Régimen Electoral es clara cuando señala que en el caso de él, son 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales, pautadas para el 19 de mayo de este año.



El mandatario, quien habló tras la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales en San Luis, Santo Domingo Este y el acto de donación de terrenos en La Victoria, Santo Domingo Norte, afirmó que si hay alguien que ha respetado las disposiciones de la Ley Electoral 20-23 es el gobierno y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



“Nosotros hemos respetado la ley electoral a tal punto que explícitamente decía que no se podían hacer actividades públicas ni caravanas. Nosotros no las hicimos hasta que la ley nos lo permitió. La ley es muy clara. Nos permite y dice taxativamente que podemos hacerlo hasta 60 días antes de las presidenciales”, manifestó el gobernante.



“El único partido que ha respetado la ley electoral, el único candidato que la ha respetado somos nosotros. Los otros no la respetaron haciendo caravanas y nosotros ahora empezamos a hacer caravanas”, agregó.



Ante las críticas de los partidos de oposición de que el Gobierno central está impedido de hacer inauguraciones durante los 40 días antes de las elecciones municipales, el jefe de Estado le llamó a ser democráticos, tras asegurar que estas son manifestaciones de la “derrota” que, sin precedentes, tendrán en los comicios municipales de febrero y en los presidenciales de mayo.



“Lo que va a venir en febrero y después se va a repetir en mayo, es una derrota, ellos lo tienen en todas las encuestas, es una derrota en algunos casos sin precedentes en la historia electoral dominicana y ellos lo saben, y están desesperados los amigos de la oposición”, puntualizó.



“Están realmente desesperados porque ellos saben, han visto las encuestas y lo único que perseguimos es que estas elecciones sean totalmente democráticas. Lo que queremos y estamos pidiendo a todos los organismos electorales internacionales es que vengan a observar unas elecciones para que vean cómo la República Dominicana ha ido progresando y se ha ido convirtiendo en el país de instituciones democráticas de toda la región”, sostuvo.



“Les di gabela durante año y medio”



Recientemente, el partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el Gobierno utilizó los bonos navideños para obtener votos y sobre el particular, el presidente Luis Abinader y candidato al mismo cargo para las elecciones del 19 de mayo de 2024 manifestó que las críticas antes eran porque supuestamente no otorgaban ayudas, pero que ahora las quejas son porque dan demasiadas.



“Lo que pasa es que en el Gobierno pasado supuestamente daban un millón de fundas y nosotros estamos dando dos millones de tarjetas que se han repartido una gran parte a través de las instituciones sociales. Yo no entiendo, porque ellos decían que nosotros no dábamos ayudas sociales y nosotros estamos dando el doble de ayudas sociales, ellos no quieren que se den ayudas sociales (…) No entiendo, hay una contradicción. Dicen que se quedaron (los bonos navideños) y ahora dicen que sí. Que expliquen realmente”, insistió.



El presidente Abinader señaló que este está comprometido con los más pobres del país, con la creación de empleos y con los resultados que está viendo, donde todos los indicadores están mejorando.



“Ellos (los partidos de oposición) tienen que aceptar que están derrotados, que están derrotados en las municipales y que están derrotados también en las presidenciales y que dejen que todo ese apoyo que se tiene, que se manifieste en las dos elecciones. Están sencillamente desesperados”, resaltó.



Con la expresión de “¿Qué no cuestiona la oposición?”, Abinader indicó que las críticas actuales son porque los opositores tienen las encuestas que ellos manejan, donde se muestra que la candidaturas del PRM cada semana crecen.



“Porque yo les di gabela durante año y medio, hicieron todas las caravanas del mundo y yo empecé a hacer caravanas ahora fue, enero, cuando la ley lo permitía porque hemos cumplido cada punto y coma, cada letra de la ley electoral y ellos no la cumplieron. Yo les dije y repito, vamos a sacar entre un 70 % y posiblemente un 75 % y cuidado de todas las alcaldías. Y en cuanto a las presidenciales, estamos en un rango entre 57 y 62 por ciento. Todas las encuestas es así en el voto efectivo”, afirmó.



La Ley Orgánica de Régimen Electoral (20-23) en el párrafo VI del artículo 210 sostiene que, “está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías”. Este apartado ha tenido interpretaciones que difieren una de la otra.

Inaugura planta y recibe donación de terrenos

El presidente Luis Abinader entregó ayer junto al director de la Caasd, Felipe Suberví -Fellito- la rehabilitada planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Prados de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este, con capacidad para limpiar 1,475 galones de aguas residuales por minuto y en la que fueron invertidos RD$308.8 millones de pesos para beneficiar a 25,000 habitantes. El mandatario también acudió al acto de donación de la Iglesia católica al Gobierno, de los terrenos del centro del ahora municipio de La Victoria, lo que otorga al Ejecutivo la facultad para entregar más de 2,000 títulos de propiedad a los habitantes de la referida demarcación.