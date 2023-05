Email it

Santo Domingo. DN.- El presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), Ramón Arnaldo Pimentel, manifestó que Miguel Vargas Maldonado es quien más oportunidades ha brindado a la juventud perredeísta, para que puedan competir en igualdad de condiciones a los diferentes cargos electivos.

Como ejemplo de esto, Pimentel recordó que José Ignacio Paliza, fue diputado y Kimberly Taveras, electa alcaldesa en 2010, así como también una camada de jóvenes que ahora forman parte del partido de gobierno y son ministros, pero todos ellos fruto de esa renovación partidaria que impulsó Miguel Vargas, desde que inició su rol como presidente del PRD.

En ese sentido, el político reveló que estudia la posibilidad de acompañar a Vargas en la boleta, para dirigir la Secretaría General de esa organización política en la próxima convención nacional, a celebrarse en mayo de este año 2023.

Al ser entrevistado en el programa especializado «Dominicana Buenas Noches» que conduce la periodista Lorenny Solano, Pimentel manifestó que se siente en condiciones de dar el salto para ocupar ese cargo del comité político y así responder al clamor de miles de jóvenes y decenas de dirigentes del PRD, a que aspiren a esa y otras posiciones.

«Muchos dirigentes a todos los niveles del partido, nos han solicitado que aspiremos a la Secretaria General. No hemos tomado la decisión, porque esperamos que el partido y la Comisión de Elecciones establezca los procesos internos, pero hay mucho ánimo y entusiasmo en la dirigencia y en la juventud del PRD, en que logremos a esa posición”.

Detalló que, desde la JRD han realizado jornadas de inscripción de nuevos simpatizantes en todo el territorio nacional, así como la creación de propuestas en conjunto con la población y con ello, conquistar a los electores para fortalecer el PRD mirando al año 2024.

En cuanto a que el PRD redujo su caudal de votos en las pasadas elecciones del 2020, aseguró que esa organización política alcanzo más votos a nivel municipal y congresual que los aportados por la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

«Otros partidos que son mayoritarios no gozaron de ganar la gran cantidad de alcaldes que el PRD en 2020», dijo y agregó que «donde no tuvimos un gran desempeño fue a nivel presidencial, pues no llevamos un candidato propio».

Recalcó que la organización política a la que pertenece, realiza un trabajo de crecimiento, restructuración y organización, para perfilar las candidaturas que presentará al electorado en el año 2024: «el PRD ahora está en mejores condiciones que en el año 2020».

“Dominicana Buenas Noches” es conducido por la comunicadora y emprendedora Lorenny Solano y se transmite por RNN canal 27 y por LASO TV a través de YouTube.