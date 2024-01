De las grandes plazas, solo Santo Domingo Este quedó fuera del acuerdo opositor; el PRM se inclina por los recién llegados

La competencia municipal en el Gran Santo Domingo, que concentra más del 33% del total de votantes, luce de gran competitividad entre los bloques que se disputarán las plazas de mayoría de votantes y de impacto político. De los cuatro municipios más importantes y el Distrito Nacional, la oposición no logró acuerdo tripartito en Santo Domingo Este ni en Los Alcarrizos.



En tanto, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), se inclinó por ceder la mayoría de las plazas a figuras recién juramentadas en la organización. Con la excepción del Distrito Nacional, que repite con Carolina Mejía, que además es la secretaria general del PRM, la mayoría de las plazas municipales más importantes de Santo Domingo, las encabezan figuras sin raíces en el PRM.



La candidatura a la alcaldía de Los Alcarrizos a Junior Santos, que se mantuvo en el PRD tras la división y fue aliado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Debido a esa decisión, el actual alcalde Cristian Encarnación renunció al PRM y se juramentó en el PRD que ahora lo postula al cargo con el respaldo de la FP.



En esa demarcación, el PLD lleva como candidato a Yaco Alberty, sin alianzas con otras organizaciones.

Lo propio hizo en Santo Domingo Oeste, donde ganó la candidatura en primarias internas el exalcalde Francisco Peña, que también fue del PRD y aliado del partido morado.



En Santo Domingo Este, el PRM postula a Dío Astacio, que se alzó con la candidatura en las primarias del primero de octubre del pasado año, pero Astacio tampoco tiene raíces en el PRM. De hecho, en 2016, fue candidato a la alcaldía de esa demarcación por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).



Desde la oposición, el PLD logró encabezar la boleta del Distrito Nacional con Domingo Contreras y Janet Camilo, dirigente del PRD es la vicealcaldesa.



En tanto, la FP encabeza el acuerdo en Santo Domingo Norte con el actual alcalde, Carlos Guzmán y en Santo Domingo Oeste, con el diputado Aquilino Serrata (Son).



En Santo Domingo Este, la FP postula a Julio Romero, mientras el PLD lleva a Luis Alberto Tejada. Santo Domingo Este es el municipio con mayor número de electores con 782 mil 279 inscritos.



En el caso de la alianza opositora que no logró acuerdo tripartito en dos plazas importantes del Gran Santo Domingo, hay que tomar en consideración que en caso de que ninguno de los partidos que llevan candidatos logre la alcaldía por la división del voto, pero no se puede descartar que puedan lograr la mayoría de los votos emitidos.



Municipios con mayoría de votantes



La provincia Santo Domingo para las elecciones del 18 de febrero cuenta con un millón 829 mil 579 electores según el padrón entregada por la Junta Central Electoral (JCE). Esa cantidad de votantes representa el 22.57% del universo.



El padrón del Distrito Nacional es de 918 mil 21 votantes, lo que representa el 11.33% del universo de votantes. Por tanto, Santo Domingo y el Distrito Nacional representan el 33.9% de toda la población apta para ejercer el sufragio en las elecciones del 18 de febrero de este año.



En número de votantes le siguen Santiago de los Caballeros, con 642 mil 702 inscritos equivalentes al 7.93%; Santo Domingo Norte, con 387 mil 026 votantes equivalente al 4.78%.



Santo Domingo Oeste, 295 mil 963 electores para el 3.65%; La Vega, 229 mil 685 votantes equivalente al 2.83% del universo de electores municipales para los comicios de febrero. También San Cristóbal, que cuenta con 203 mil 482 votantes para 2.51%.



Le sigue San Francisco de Macorís, que tiene 186 mil 263 inscritos en el padrón para 2.30%; Los Alcarrizos, tiene 184 mil 897 electores para un 2.28%. Siguen Higüey con 180 mil 418 inscritos equivalente al 2.23%.

San pedro tiene 172 mil 230 votantes equivalente al 2.12% del universo de inscritos. Le sigue Moca, con 146 mil 923 electores lo que representa el 1.81% el padrón global. La Romana con 141 mil 826 inscritos equivalentes al 1.75%; le sigue Puerto Plata que cuenta con 134 mil 347 electores equivalente al 1.66%.



Las elecciones separadas



Las elecciones del 18 de febrero de este año serán la segunda que se organizan separadas solo con tres meses de diferencia de los comicios presidenciales y congresuales.



Las elecciones congresuales y municipales se realizaban con dos años de diferencia con las presidenciales, pero eso cambio con la reforma constitucional de 2010. La primera experiencia de elecciones municipales separadas, la vivió el país en 2020, pero varios factores convirtieron traumática esa primera experiencia.

El 16 de febrero, día fijado por la Constitución para esas votaciones, fue necesario suspender los comicios debido a un fallo en el sistema de voto automatizado que implementó la JCE.



Las elecciones se realizaron el 15 de marzo, una fecha extraordinaria acordada entre los partidos políticos y la JCE pero bajo la influencia de la pandemia del coronavirus y una ola de protestas que arroparon todo el país debido a la suspensión de los comicios.

Luis Alberto Tejada

Candidato del PLD SDE

Tejada fue candidato del PLD en las pasadas elecciones municipales y antes fue diputado de ese partido. La desventaja que tiene en esta contienda es que el voto opositor está dividido en ese municipio. Igualmente, el PLD ha perdido terreno electoral y no es la misma maquinaria que lo postuló en las elecciones de 2020. Pero su candidatura ha tenido buen arranque.

Dío Astacio

Candidato del PRM SDE

Es la segunda participación de Astacio como candidato a la alcaldía. La primera vez fue en 2016, postulado por el PQDC y obtuvo una votación de 10% en un partido minoritario. Astacio no tiene raíces en el PRM y ese partido está dividido y disgustado en ese municipio, por lo que el principal reto de Astacio es lograr la integración total. Lleva la ventaja de la división opositora.

Julio Romero

Candidato de la FP en SDE

Romero es un dirigente con arraigo en ese municipio por el que fue diputado en dos ocasiones. Fue escogido por la FP mediante encuestas y tiene la ventaja de que la organización cuenta con buen posicionamiento electoral en el municipio. Sin embargo, la división del voto de oposición es un reto que debe superar, además del daño a su imagen por la relación con una menor.

Carolina Mejía

Candidata del PRM en el DN

La alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del PRM arrancó su candidatura con buen pie, el partido unificado y buenos números de su gestión, según los estudios de opinión pública. Mejía se ha caracterizado por desarrollar una estrategia de cercanía con los votantes. Sin embargo, en esta contienda enfrenta un problema que no tuvo en 2020, el voto que estaba dividido ahora se unificó.

Domingo Contreras

Candidato Alianza Rescate en DN

Contreras fue el candidato a la alcaldía del PLD en las elecciones de 2020 y ahora tendrá que enfrentarse de nuevo a Carolina Mejía. Domingo tiene la ventaja de que es postulado por la alianza de la oposición, contrario a lo que pasó en 2020, cuando el voto del PLD se dividió con la FP. Al exsecretario general del ADN se le reconoce su capacidad como municipalista y conocedor de los problemas del Distrito.

Francisco Peña

Candidato del PRM en SDO

Es el político que más ha ganado la alcaldía, de hecho desde 2002, solo la ola que llevó al PRM al poder lo sacó de la alcaldía. Peña tiene un fuerte arraigo en Santo Domingo Oeste y sus propios adversarios le reconocen la fortaleza que posee. Sin embargo, tiene la desventaja de la fidelidad del voto del PRM, pues varios dirigentes de ese municipio no están conformes.

Aquilino Serrata

Candidato Alianza Rescate SDO

Serrata tiene un fuerte liderazgo en Santo Domingo Oeste, municipio del que ha sido tres veces diputado. Además tiene la ventaja del respaldo de todos los partidos de oposición y el fracaso de la actual gestión de la alcaldía del PRM. José Andújar, perdió las primarias internas de su propio partido, lo que habría que ver si la derrota fue a su gestión municipal.

Betty Gerónimo

Candidata del PRM en SDN

Gerónimo es diputada por el PRM y con fuerte arraigo en el municipio porque su esposo, Francisco Fernández, fue alcalde hasta 2016. Habría que ver si la dama logra unificar toda la maquinaria del PRM para que respalde su proyecto de ser alcaldesa. Si logra alzarse con el triunfo será la primera mujer en ocupar la alcaldía de ese municipio desde que fue creado en 2002.

Carlos Guzmán

Candidato de alianza Rescate SDN

El actual alcalde de SDN fue también diputado por esa demarcación. Fue elegido en la boleta del PLD y luego pasó a la FP. Guzmán tiene la ventaja de que es postulado por todos los partidos de la alianza de oposición. Históricamente ese municipio no reelige a sus alcaldes por lo que habría que ver si Guzmán logra romper esa constante histórica de los votantes de SDN.

PRM encabeza coalición municipal más amplia

Aunque tres de las cuatro fuerzas mayoritarias que tiene el sistema de partidos conforman la alianza de oposición Rescate RD, el PRM encabeza una alianza de 22 partidos minoritarios que respaldan las candidaturas que postula la agrupación oficial. De hecho, la iniciativa Juntos Podemos que buscaba crear una coalición de partidos minoritarios para postular candidaturas a cargos plurinominales comunes, no cuenta con la participación de los partidos minoritarios que forman parte de la coalición que encabeza el PRM. Juntos Podemos postula candidaturas individuales en 35% de cargos plurinominales y lo integran el BIS, PQDC, PDI y Opción Democrática (OD).