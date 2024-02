Fue notoria la participación de adultos mayores y la vigilancia de policías electorales en muchos de los centros

C on una alta carga de activismo político que contrasta con la baja presencia de votantes en los colegios electorales transcurrieron las elecciones municipales en las demarcaciones que conforman el Gran Santo Domingo.



Con algunas excepciones en las que se observó mayor participación de electores, bajo este escenario y sin mayores incidentes se desarrolló ayer el esperado torneo electoral en el Distrito Nacional y en los municipios que integran la provincia Santo Domingo, donde se concentran 2 millones 747 mil 600 electores, que juntos representan el 34 por ciento del padrón nacional.



Con aires de triunfo, los principales candidatos de los partidos mayoritarios acudieron a las urnas y exhortaron a los ciudadanos a acudir a votar en los 5,660 colegios electorales habilitados en el Gran Santo Domingo. A diferencia de otros municipios del GSD, en el transcurso del proceso se visualizó una gran concurrencia de personas en algunos de los centros de votación de los diferentes sectores correspondientes a las tres circunscripciones que componen el Distrito Nacional.



Tal es el caso del sector Los Prados, dónde en el club que lleva su nombre se habilitaron 22 mesas electorales, razón por la cual cientos de personas se dieron cita en ese lugar para ejercer su derecho al voto.



Entre los que asistieron al Club Los Prados a votar se encontraba el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la alianza Rescate RD, Domingo Contreras, quien a su llegada hizo un llamado a los capitaleños a acudir a las urnas a votar para dar un mandato claro y contundente de que se necesita una alcaldía que trabaje por el transporte, el drenaje, la seguridad y la limpieza.



Otro centro en que la afluencia de votantes y delegados de los diferentes partidos fue notoria, y que causó taponamiento vehicular en las calles del sector de Cristo Rey, fue en la escuela Benito Juárez. Dentro de este recinto educativo que pertenece a la circunscripción 2, se visualizó un activo contingente militar que custodiaba que el desarrollo de las elecciones municipales en este barrio se llevara a cabo con tranquilidad.



Lo mismo se observó en las mesas electorales que se encontraban en el Archivo General de la Nación de la Ciudad Universitaria, donde Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la misma posición, ejerció el derecho al voto. En este lugar Mejía aprovechó el escenario para llamar a la población, al decir: “Salgan de sus casas a ejercer este derecho y reitero que nuestra democracia se fortalece”, señaló Carolina Mejía, quien fue recibida con la consigna “ella es”.



En los alrededores de este lugar se encontraba la señora María Cristina, quien estaba vendiendo helado desde las ocho de la mañana en las afueras del recinto. La dama desde su percepción aseguró que las elecciones municipales en las alcaldías del Distrito Nacional están muy reñidas.



Ciudadanos resaltan labor de la JCE



Es necesario resaltar que el electorado de las diferentes circunscripciones del Distrito Nacional alabó la labor que la Junta Central Electoral desempeñó en los comicios municipales con la ejecución del voto asistido.



A este ámbito se refirió el señor José Pimentel, quien ejerció el sufragio en la escuela República Dominicana del sector de Villa Juana en el distrito electoral 3, quien declaró que tiene una discapacidad tras sufrir un accidente cerebrovascular y cuando fue a votar un personal de la Junto Cantal lo atendió muy bien.

De igual manera, la señora Luz Milagro Pimentel resaltó la labor de la Policía Militar Electoral, al decir que todo se mantuvo en calma en Villa Juan, porque los agentes se mantuvieron muy activos.



Sin embargo, no en todas los centros de votación hubo la misma concurrencia como en los arriba mencionados, por ejemplo en la Escuela Fray Ramón Pané el flujo de votantes era lento.



Es necesario resaltar que en esta escuela la Policía Electoral estaba realizando chequeo a los votantes antes de que entraran a ejercer su derecho al voto, a diferencia de otros centros, incluso en los que ejercieron el sufragio los grandes líderes políticos. Otro centro electoral donde el proceso se desarrolló con poca asistencia de personas fue el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde el proceso se desarrolló con fluidez.



Tímida votación en municipio con más electores



Fue escasa la cantidad de electores que emitieron sus votos a primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este, el municipio con más personas hábiles para votar del país (782 mil 279 electores).



Ancianos y personas con condiciones especiales eran quienes más se destacaban entre los pocos votantes, hasta las 10:45 de la mañana. La información fue corroborada por los propios presidentes de las mesas electorales, que se quejaron por el bajo respaldo de los jóvenes.

Proselitismo marcó jornada electoral.

En ese sentido, algunos auguraban que el panorama podría cambiar en horas de la tarde. En contraste con el vacío y silencio en los pasillos y aulas de los centros de votación, elCaribe pudo confirmar, en su recorrido, que cientos de representantes, allegados y simpatizantes de candidatos que compiten en la contienda electoral rodearon varios de los recintos, como es la escuela Socorro Sánchez y el Instituto Politécnico Pilar Constanza, en Villa Duarte; Escuela Santa Isabel, sector Simonico; Escuela de Panamá, Ensanche Ozama; Liceo Pedro Mir, en Los Mina; entre otros.



Quejas en el proceso



La falta de información por parte de algunos miembros de la policía electoral resaltó entre las debilidades en el proceso, quienes restringían el acceso a la prensa. Otra de las situaciones no gratas, fueron las promociones y motivaciones de personas a favor de sus candidatos, en plena violación a la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.



La “repartidera” de dinero (compra de votos y cédula) fue también notoria en el recorrido en Villa Duarte (Escuela Socorro Sánchez).



Votaciones en Santo Domingo Norte dentro de lo normal



Desde tempranas horas de la mañana, munícipes de Santo Domingo Norte acudieron a votar en los 128 recintos y 692 colegios electorales de la demarcación, para elegir entre los seis aspirantes a la alcaldía.

Aunque hubo un arranque tímido en algunos de los recintos comiciales, a medida que transcurrían las horas más personas ejercían su derecho democrático y acudían a los establecimientos de votaciones.

Centros como el Liceo Ramón Matías Mella, Distrito Educativo 10-01 y Escuela María Trinidad Sánchez, en Villa Mella; Escuela Francisco José Cabral López y Fundación Trópico, en Guaricano; y Escuela República de

En Pedro Brand, amplio dispositivo policial vigilaba recintos.

Ecuador, en Sabana Perdida, recibían una gran afluencia de electores cerca del mediodía.

“El proceso va de manera normal, ya se ha agilizado un poco a medida que han pasado las horas. Al principio (el proceso) comenzó un poco flojo, pero ya entrando las horas se ha agilizado un poquito más”, puntualizó Francisco de la Cruz Matos, presidente de mesa, en la Escuela Primaria María Trinidad Sánchez.

En sentido general, los centros electorales que recorrió elCaribe empezaron con las votaciones a las 7:00 de la mañana, sin ningún contratiempo, salvo en el Distrito Educativo 10-01, que empezó a las 7:35 de la mañana, debido a que el técnico de la JCE encargado de los equipos llegó retrasado, y se necesitaba su código para poder dar inicio al proceso, según se informó a este medio. “A él le dieron otro horario y por eso se tardó un poco más”, aseguró la presidenta de la mesa electoral.



Una alta nota de proselitismo en Santo Domingo Oeste



Una alta nota de activismo político desentonó en Santo Domingo Oeste, donde además se evidenció una tímida participación de votantes en las urnas. Así transcurrían las elecciones municipales hasta las 2:00 de la tarde de ayer en el municipio que concentra 295 mil 963 electores.

Personal de JCE carga en sus hombros a hombre con dificultad para caminar.

Cuando restaban tres horas para cerrar las votaciones, en la Escuela Rural Primaria de Manoguayabo, donde operan siete mesas para un total de cuatro mil votantes, aún faltaban muchos por votar.



Sancheska Rivera, delegada de la Junta Central Electoral en el centro, destacó que a diferencia de otras veces en las que en algunas mesas a esa hora de la tarde ya se daba por concluida esta parte del proceso, la mayoría aún no había sufragado. En el colegio 1224, de 500 electores inscritos votaron 200 hasta ese momento. Un comportamiento similar se evidenció en la Escuela Profesor Juan Bosch, donde solo en una mesa de 491 empadronados poco más de 100 depositaron su voto al momento de esta cobertura. En este certamen electoral se disputa la alcaldía, Francisco Peña es el candidato por el Partido Revolucionario Moderno. El experimentado político ostenta el título de ser el primer alcalde de este cabildo, donde reinó por tres períodos. Aquilino Serrata, diputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, se enfrenta a sus opositores por la alianza Rescate RD conformada por los partidos mayoritarios de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD). Participan también la pastora Juana María Paulino desde la plataforma Generación de Servidores (GENS) y Pablo Henríquez Severino, profesor de literatura, aspirante a la alcaldía por Patria Para Todos (PPT).

En Santo Domingo Norte las elecciones transcurrieron con normalidad.

Los Alcarrizos con mucho movimiento

El dinámico movimiento que se observó en los alrededores de las escuelas habilitadas para votar en el municipio Los Alcarrizos no fue proporcional al voto expresado en las urnas. Hasta el mediodía, en los colegios habilitados en la Escuela Carmen Cecilia Balaguer apenas había acudido entre el 20 y 25 por ciento de los votantes del padrón electoral. Por ejemplo en la mesa electoral 1266B, de poco más de 500 empadronados, habían votado hasta esa hora cerca de 100. El mismo comportamiento se observó en el colegio 1363B, en el que apenas habían votado 104 personas de 600 registradas.



Pese a la tímida presencia, delegados de la Junta Central Electoral y de los diferentes partidos representados esperaban que en la tarde de ayer concurrieran más votantes. Quien no esperó la tarde fue Héctor Navarro, de 71 años, quien se trasladó desde Villa Altagracia a cumplir con su deber ciudadano. Los Alcarrizos está en el top diez de los municipios con más votantes y en esta ocasión, once candidatos compitieron por convertirse en el próximo alcalde o alcaldesa. Diez hombres y una mujer se disputan la plaza de 184 mil electores en una contienda en la que se imponen la experiencia y el discurso anticorrupción.