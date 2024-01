La entidad lleva 25 años promoviendo debate entre los candidatos presidenciales sin resultados positivos

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ya agotó una ronda de reuniones con las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE), del partido de oposición, Fuerza del Pueblo (FP) y con el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un nuevo intento por impulsar los debates electorales entre candidatos presidenciales. Sin embargo, el gremio empresarial lleva casi 25 años en esas mismas diligencias sin que haya logrado éxito en su propósito de convertir en realidad el debate electoral televisado entre los aspirantes a ocupar la silla presidencial.



Aunque el gremio ha tenido avances en los debates entre candidatos municipales y aspirantes a la senaduría de las principales plazas.



En 2020, logró un gran avance cuando organizó un debate municipal con los principales candidatos a la alcaldía del Distrito, Carolina Mejía y Domingo Contreras. Para las elecciones del 18 de mayo, Mejía y Contreras se enfrentarán de nuevo en las urnas, pero la ANJE no ha informado si logrará de nuevo un cara a cara entre ambos como se hizo en 2020.



Según publicó la entidad empresarial, el debate entre los candidatos a la Alcaldía del Distrito, que se hizo el 5 de febrero de 2020, logró una audiencia de un millón 60 mil 450 personas.



En el nivel presidencial, en 2016 parecería que marcó un punto de avance en el debate entre candidatos presidenciales, cuando el gremio logró que ocho de nueve candidatos expusieran por televisión sus puntos de vista.



El único que no asistió a una transmisión que se hizo por Telesistema, fue el entonces presidente y candidato a la reelección, Danilo Medina.



Para las pasadas elecciones, el ahora presidente Luis Abinader, que en 2016 participó en la iniciativa, se negó a ir a un debate que en esa ocasión aceptó Leonel Fernández.



La postura de Abinader volvió a ratificar la estrategia que ha caracterizado el tema en el país, el candidato que se considera sólido en primer lugar para ganar las elecciones, rehúye a exponerse a un debate en televisión.



La ANJE cuenta con una nueva herramienta que impulsa su idea de generar un debate entre los candidatos presidenciales. La ley Electoral 20/23 responsabiliza a la JCE en la promoción de los debates entre candidatos.



El artículo 182 de la referida ley establece en uno de sus párrafos: “La Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y sus alianzas o coaliciones en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresuales y municipales de las organizaciones políticas, en los cuales utilizará, en folletos, lenguaje de signos, accesibilidad en la Web e inclusión de electores con discapacidad”.

José Nelton González, presidente ANJE.

¿Por qué no se hacen los debates?



Los debates entre los candidatos presidenciales son parte de la cultura política de la mayoría de los países de la región. Incluso algunas de naciones lo contemplan por ley, lo que les otorga un carácter de obligatoriedad.



En Estados Unidos, el país de mayor influencia, la cultura del debate electoral es determinante en los resultados de las y es no está establecido por ninguna legislación.



En la República Dominicana no hay cultura de debate entre los candidatos presidenciales y lo que es peor, rechazar los debates no tiene ningún costo político para el candidato que lo hace, contrario a lo que ocurre en otros países, en los que no participar representa perder puntos en el electorado.



En la historia electoral del país, solo en 1996 retar al debate se convirtió en un tema de campaña electoral. En esa ocasión, Leonel Fernández llamó a un debate a José Francisco Peña Gómez, quien se negó a participar.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fernández hasta hicieron un spot (la silla vacía) para resaltar que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se negó a debatir. Fernández ganó las elecciones.

¿Peña perdió por no ir al debate con Leonel ?

Según el dirigente político y escritor, Tony Raful, Peña Gómez pensó seriamente en asistir al debate con Leonel, pero finalmente se impuso la idea de sus asesores de que no asistiera. Raful dijo que cuando Peña lo consultó le aconsejó que asistiera. “Opiné entonces que era correcto ir al debate, porque Peña Gómez había sido ‘satanizado’ por una campaña sucia y mezquina que pretendía negarle hasta su nacionalidad, entonces no había mejor oportunidad frente al país, de desmontar todos los argumentos contrarios, conservando un nivel de respeto frente al joven candidato que se le oponía, para evitar que se convirtiera en víctima”, reveló en un artículo que publicó en Listín Diario en 2008. “No se produjo el debate y se perdió la oportunidad. Ganó Fernández”, concluye Raful.