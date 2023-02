Email it

Con la consigna «cuatro años más, no mires para atrás”, la Asociación de Veteranos y Amigos con Luis Abinader (Avala) proclamó su respaldo a una posible reelección del presidente Luis Abinader para los comicios del año 2024.

Durante un acto multitudinario realizado en un hotel de la ciudad, el presidente de Avala, general (R) E.R.D Amalio Pinales Puello, resaltó los logros de la presente gestión gubernamental, a favor de los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Entre las ejecutorias, Pinales Puello citó la reducción de casi 50% del pago del seguro Senasa, entrega de tarjetas Supérate para los pensionados por un valor de RD$2,100, el incremento de los sueldos de los oficiales pensionados que ganaban por debajo de los RD$10,000, así como el transporte gratuito para los oficiales en el metro, teleférico y corredores.

Igualmente, mencionó la realización de convenios para la creación de cooperativas de pensionados a nivel nacional, acuerdos con clínicas para atención gratuita y la adecuación de salarios de los generales, coroneles y alistados.

«Por esta y otras razones, el pueblo dominicano está compelido a mantener a Luis Abinader en la presidencia de la República para evitar caer en el tormentoso mas del retroceso, la corrupción y desfalco del erario público que significa el peledeísmo en cualquiera de su vertiente», expresó el titular de Avala.

En este orden, manifestó que en lo próximo continuaran con las actividades de respaldo para la continuidad el actual Gobierno, «para preservar la estabilidad económica y tranquilidad social».

«A partir de este momento, Avala tomará las calles, recorrerá campos y ciudades, no quedará una provincia, municipio, distrito, sección o paraje donde hombres y mujeres de nuestra organización no trabajen para la continuidad el presidente Luis Abinader más allá del 2024, bajo el consabido de que lo bueno no se cambia», exclamó Pinales Puello.

En el evento, también estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklín García Fermín, y el director general de Presupuesto, José Presbot, el coordinador nacional de Avala, Eugenio Matos Rodríguez, entre otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representantes de la Asociación.

Sobre Avala

Avala es una entidad conformada de manera voluntaria por hombre y mujeres retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto a ciudadanos independientes que unieron esfuerzos para coadyuvar a que el entonces candidato, Luis Abinader, llegara a la presidencia de la República.