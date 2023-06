Sostuvo que encuestas se aplicarán al final precampaña, pero si alguna demarcación está lista, pueden ser antes

El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité Político de la organización, Rubén Bichara, afirmó que ya la organización ha escogido por consenso alrededor del 30% de los candidatos a vocales de distritos municipales y el 40% de los candidatos a alcaldes.



“Hay un clima muy armonioso, las estructuras han logrado consensuar en muchos casos las alcaldías y los directores de distrito que son las candidaturas uninominales que pueden ser objeto de un consenso; ahora mismo, de los 235 distritos municipales, un 35% ha logrado consensuar una candidatura y a nivel de los municipios, que son 158, un 40% ya ha logrado consensuar una candidatura a alcalde”, apuntó.



Explicó que en el caso de los regidores en algunas demarcaciones la cantidad de aspirantes duplica las plazas disponibles. Sostuvo que en los casos donde se ha producido el consenso, se buscará un mecanismo para legalizar esas candidaturas conforme lo establecido en las leyes electorales.



“Igual pasa con los vocales, para esos casos hemos contemplado las asambleas de delegados, ahora donde hay un consenso, hay que buscar un mecanismo que legalice esa elección para satisfacer lo que ha dicho la Junta y lo que establece la ley; en el caso de las alcaldías también, donde haya un candidato apuntalado se hará un proceso de validación que satisfaga lo que la Ley Electoral establece”, apuntó.



Rubén Bichara sostuvo que los lugares donde no se logre el consenso estarán realizando asamblea de delegados o encuestas para seleccionar a los candidatos a cargos de elección popular para las elecciones de 2024.



En los lugares donde se apliquen encuestas para definir una candidatura y el resultado no sea satisfactorio para los competidores, dijo que se aplicaría un método de elección distinto con el consenso de los actores.



“Hay circunscripciones que tienen nueve diputados, por ejemplo, y cuando se hace una encuesta deslindar una candidatura hasta el lugar nueve con una encuesta es prácticamente imposible, por tanto, habría que ver con los aspirantes cuál sería el procedimiento que a ellos les es conveniente, convincente y transparente para hacer esa elección, pero nosotros en ningún caso vamos a excluir a los propios protagonistas de la solución que busquemos”, aseguró Bichara.



El político reconoció que el tema es un reto para la comisión y que aún discute la solución que plantearía de manera definitiva para esos casos. “Esperamos tener respuesta razonables para ese momento”, dijo.



Bichara sostuvo que en el caso del PLD las encuestas serán aplicadas al final del proceso de elección de las candidaturas.



“Hasta ahora mismo, nosotros tenemos la encuesta para el final del proceso de la precampaña para darle tiempo a una persona que entienda que requiere más tiempo para darse a conocer que lo tenga disponible, y otro que entienda que está listo, no favorecer a nadie por una prisa; tentativamente será así, pero si algunos están listos para hacerla antes y es de mutuo acuerdo, igual podemos conocer esos casos”, expuso.



El presidente de la Comisión Electoral puntualizó que hasta el momento están haciendo un levantamiento de las firmas encuestadoras que trabajan en el país y que esa relación será suministrada a los candidatos para que los aspirantes estén de acuerdo con las firmas.



“No puede ser una imposición, sino que tienen que estar de acuerdo y confiados en esa firma encuestadora, va servir los resultados en los que puedan creer, entonces será una selección hecha en armonía y en acuerdo con los propios aspirantes”, dijo.



El también miembro del Comité Político del PLD explicó que las razones por las que la organización se inclinó por encuestas para escoger los candidatos en lugar de primarias, es porque las competencias internas “generan heridas que a veces tú no tienes cómo suturarlas”.



“Había que buscar un procedimiento que garantice las menos heridas posibles, y ahí viene la encuesta, en la encuesta es una votación abierta, no puedes culpar al amiguismo, no puedes culpar a que se asociaron unos cuantos para dañarte tu proceso, en eso sale una aspiración legítima de la población, escogimos ese camino por las circunstancias del momento”, apuntó el dirigente del PLD.



Sobre las alianzas para las elecciones de 2024 dijo que la organización siempre ha liderado todas las alianzas y que ahora será igual.



“El partido siempre ha liderado todas sus alianzas, todas las ha liderado el partido; la comisión de alianzas y reservas prácticamente está trabajando a tiempo completo, en sesión permanente dada la premura que tenemos porque solo queda una semana para definir, esa comisión está haciendo reuniones con los partidos que estén en disposición de establecer ese grado de conversación, el partido siempre ha estado abierto a las alianzas”, apuntó el dirigente del PLD. Bichara sostuvo que tanto a nivel nacional como local, están tomando medidas para evitar que dinero sucio penetre la organización.

Inscripción aspirantes va del 29 de junio al 2 de julio

El presidente de la Comisión Nacional Electoral del PLD informó que la inscripción de los aspirantes a precandidatos se hará entre el 29 de este mes y el dos de julio. “Tenemos un levantamiento preliminar de las candidaturas, pero la matrícula total de aspiraciones; para las inscripciones hay software, un programa, hay una conformación de comisiones electorales municipales, entonces nosotros estamos formando 158 comisiones y diez de circunscripciones, esas comisiones reciben las aspiraciones y las tramitan a la Comisión Nacional Electoral; también tenemos un software para las inscripciones en línea por demarcación y se puede registrar el nombre y el cargo al que aspira”, apuntó.