Posibilidad de una alianza de toda la oposición no se descarta y eso pone en veremos las candidaturas

Tanto en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el bloque de aliados que encabezará para las elecciones de 2024, como en la oposición, las candidaturas que se enfrentarán por la imponente plaza de la capital no están definidas.



En el PRM, se ha difundido la idea de que la actual alcaldesa, Carolina Mejía, no se presentará como candidata para otro periodo en el alcaldía de la capital, lo que ha provocado que al menos cinco dirigentes de la organización busquen de manera activa encabezar la boleta oficialista para la alcaldía.



Desde la oposición, la decisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de iniciar conversaciones con los partidos contrarios al PRM, abre la posibilidad de un frente de oposición que, en caso de que se concrete y abarque la capital, significaría que el PLD, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otros partidos minoritarios, llevarían una sola candidatura en esas boletas.



Hasta ahora, los tres principales partidos de oposición tienen candidatos definidos. La FP postularía a Rafael Paz; el PLD a Domingo Contreras y el PRD a Janet Camilo. En caso de que no se dé el acuerdo, esos partidos tendrían sus candidaturas, pero si ocurre lo contrario, entonces habría que ver en quién recae la plaza de la capital.



Por el PRM, si Carolina finalmente no se postula, varios dirigentes se están posicionando para el cargo y los más activos son Alberto Atallah, Aníbal Díaz, Neney Cabrera y Geanilda Vásquez.



El nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también sale a relucir, pero no ha confirmado ni descartado si aspira al cargo. Pero tiene vallas que lo promueven en toda la capital. Lo que sí se reconoce, dentro y fuera del PRM, son los altos niveles de aprobación que goza la gestión de Mejía.

Plaza imponente



La capital es la plaza de mayor efecto político por el impacto que genera en la percepción de la población.



El PRM ha retenido la demarcación en dos periodos consecutivos, primero con David Collado y luego con Carolina Mejía. Para el 2016, cuando el PRM ganó la demarcación luego de 14 años consecutivos bajo el dominio del PLD, esa organización no había ganado el Poder Ejecutivo.



Sin embargo, cuatro años más tarde en 2020, el PRM ganó la Presidencia y la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.



Un comportamiento parecido ocurrió con el PLD. Para el 2002 ganó por primera vez el ayuntamiento de la capital con Roberto Salcedo. Dos años más tarde, en 2004, ganó el Poder Ejecutivo y para el 2006, se alzó con la mayoría congresual.



Para las elecciones de 2020, la plaza de la capital tiene una importancia particular, debido a que las elecciones municipales son tres meses antes que las presidenciales y congresuales de mayo.



La organización que resulte victoriosa en esa demarcación tendrá mayor impulso para la competencia de mayo.



En el actual contexto, en caso de que Mejía no se presente como candidata para un segundo mandato en el Distrito, el PRM entraría en una dinámica distinta de no repetir candidatos para la principal plaza política del país.



El PRM primero ganó con Collado y ahora y luego con Carolina, si postula una tercera figura, tomaría un camino distinto al PLD, que ganó la plaza en tres elecciones seguidas con Roberto Salcedo, como única figura.

Domingo Contreras

Aspirante a la alcaldía por el PLD

Domingo Contreras fue candidato del PLD en las elecciones municipales de marzo de 2020. En esas votaciones quedó en segundo lugar con un 33% de los sufragios. Desarrolló su perfil municipalista como secretario general de la alcaldía en dos periodos de la gestión de Roberto Salcedo. Contreras ingresó al Comité Político del PLD en el proceso de reestructuración en 2021. En el gobierno de Danilo Medina dirigió el programa de Proyectos Especiales.

Rafael Paz

Candidato a la alcaldía por FP

Rafael Paz, miembro de la Dirección Política de la FP, fue el candidato a senador del PLD en las pasadas elecciones y ocupó el segundo lugar. Luego del proceso de reestructuración del partido morado, renunció y se juramentó en la FP. Desde hace un tiempo ha empezado a trabajar un perfil municipalista a fin de encabezar la boleta verde en la capital. Paz fue director de Competitividad en el gobierno de Danilo Medina y vicepresidente del Conep.

Janet Camilo

Candidata a la alcaldía por el PRD

Janet Camilo es una dirigente de amplia experiencia política en el PRD. Durante el último gobierno de Danilo Medina, del que el PRD fue aliado para las elecciones de 2016, fue ministra de la Mujer. Dirigió la comisión Nacional organizadora de la convención reciente del PRD que reeligió a Miguel Vargas presidente de la organización. Es la máxima representante del área de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe.