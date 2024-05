Muchos no llegan a acumular el 1 % requerido en comicios para mantener personería; Patria Para Todos en peligro

En los procesos electorales los partidos del sistema miden sus fuerzas para alzarse con las distintas plazas que se encuentran en juego cada cuatro años pero, en estos intentos, algunos no alcanzan los votos necesarios y por tanto, pierden su personería jurídica y esto los obliga a desaparecer del juego.



Al pasar las elecciones presidenciales y congresuales celebradas el pasado domingo 19 de mayo y las municipales del 18 de febrero, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no se escaparán de esta situación.



De acuerdo con los resultados preliminares de la Junta Central Electoral (JCE), hay un partido que se encuentra en peligro de desaparecer por no haber obtenido el 1 % de los votos válidos en las últimas elecciones nacionales, que es lo mínimo que exige la ley que rige a los partidos. Se trata del Partido Patria Para Todos (PPT), que llevó a Fulgencio Severino como candidato presidencial. Esta organización solo obtuvo un 0.06 % (2,728 votos) en el nivel presidencial, pero tampoco logró representación congresual en esta contienda. Lo mismo le pasó en las pasadas elecciones municipales del 16 de febrero de este año, en cuyo proceso Patria Para Todos no consiguió ninguna de las plazas que se disputaban en el torneo electoral.



¿Qué dice la ley al respecto?



El artículo 75 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece las causas por las cuales los partidos pueden perder la personería jurídica, siendo la Junta Central Electoral (JCE) que lo hace mediante resolución motivada por una de las siguientes razones: por “no haber obtenido por lo menos un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias, presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal correspondiente al mismo período electoral”; o por “no haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales”.



También por “no haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la Junta Central Electoral o habiendo participado en éstas, por no haber alcanzado los porcentajes establecidos”; “por acto voluntario adoptado por los organismos internos partidarios correspondientes, acorde con lo establecido en los estatutos de la organización partidaria, agrupación o movimiento político; “por fusión con uno o más partidos, conforme la legislación electoral vigente”; y “cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que se presentó como candidato, ni alcanza el porcentaje requerido (el 1 %)”.



¿Cuál es el criterio utilizado?



Tras las elecciones del 2020, el Partido Demócrata Institucional (PDI) perdió personería jurídica. Mediante la resolución 70-2020, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), que en ese momento era presidido por Julio César Castaños Guzmán, declaró como extinguida su personería jurídica por no haber obtenido representación municipal ni congresual en los referidos comicios.



Pero, en el 2023, el actual Pleno de la JCE que preside Román Jáquez, emitió una resolución que devolvió la personería jurídica al PDI. Mediante la resolución 6-2023, la JCE dejó sin efecto la medida tomada en 2020 de extinguir el reconocimiento por considerar que aunque esta organización no obtuvo representación congresual o municipal, sí suscribió “alianzas con otros partidos y esas alianzas sí obtuvieron escaños congresuales y/o municipales y eso cuenta como propio de acuerdo a lo dispuesto por las leyes vigentes”.



“Constituye un hecho no controvertido, PDI suscribió varios pactos de alianzas para las elecciones generales del año 2020 y para niveles distintos, razón por la cual, este órgano considera que, el hecho de que dicha organización política no haya obtenido representación congresual o municipal, con candidatos propios, no implica ipso jure, que la misma pierda la personería jurídica por aplicación de la causal prevista en el artículo 75 numeral 2 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, toda vez que, esto únicamente sería posible, en la eventualidad de que la organización política no hubiese pactado en una alianza o coalición para uno o varios de los niveles de elección que establece la ley y sus candidatos no hubiesen obtenido un cargo de elección popular en los niveles que exige la ley”, estableció el actual pleno de la JCE.



Partiendo del criterio tomado en el 2023 para devolverle la personería al PDI, hay partidos que mantendrían ahora su personería aun cuando no alcanzaron el 1 % en el nivel presidencial. Esto, porque algunos sí tuvieron representación en nivel congresual y municipal o, porque fueron en alianza con un partido que sí sobrepasó el porcentaje requerido.



Por ejemplo, el PRM, partido ganador de la Presidencia, fue aliado a 21 organizaciones en ese nivel de elección. Obtuvo por sí sólo 48 %, pero con sus aliados llegó a un 57 %. De esas 21 organizaciones aliadas en el nivel presidencial, solo dos llegaron al 1 %. Las otras 19 no perderían la personería por el 48 % del PRM, su aliado, y porque también tuvieron representación congresual o municipal.

FP y sus 4 aliados; PLD y otros seis

La FP, partido que obtuvo el segundo lugar, fue aliado en el nivel presidencial con 4 organizaciones. Obtuvo por sí sola un 26 %, pero con sus aliados llegó a un 28 % de votos válidos. De esos 4 partidos aliados, sólo uno llegó al 1 %. Los demás no perderían su personería jurídica por ese 26 % de la FP o porque, de igual forma, se alzaron con puestos congresuales o municipales. El PLD, partido que quedó en tercer lugar, no fue aliado a ninguna organización, pero obtuvo un 10 % en ese nivel de elección y obtuvo plazas congresuales en las diputaciones y municipales. Los demás partidos del sistema son, según el mayor porcentaje de votos, el Partido Esperanza Democrática (PED) que obtuvo un 1.36 % en el nivel presidencial. Le sigue Generación de Servidores (GENS) con 0.72 %, pero concurrió en otros niveles de elección; Opción Democrática (OP), con 0.58 %, que concurrió en otros niveles; el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con un 0.45 %, pero fue aliado con otras organizaciones que sí obtuvieron el 1 % en otros niveles de elección y Frente Amplio (FA), con un 0.14 %, que concursó con otros partidos en otros niveles de elección que sí llegaron al 1%.