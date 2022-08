Voceros del PRM, PLD y FP en el Congreso aseguran apoyan las reformas; se reunirán para consensuar las propuestas

Las Comisiones Permanente de Junta Central y Electoral de la Cámara de Diputados y la especial del Senado están a la espera que los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional se decidan sobre las reformas a las leyes electorales.



Hablaron al respecto y por separado, el senador Ricardo de los Santos (PRM) y el diputado Elías Wessin (PQDC), presidentes de esas comisiones, quienes explicaron a elCaribe los adelantos con las iniciativas.



Esto ocurre en el contexto de que ambas cámaras del Congreso están apoderadas de las propuestas de modificaciones a las leyes 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político; y la 15-19, Orgánica de Régimen Electoral depositadas por la Junta Central Electoral (JCE) desde el pasado mes de abril. El Senado trabaja las propuestas por separado (con cada ley) y la Cámara de Diputados lo hace juntas, con un código electoral.



Elías Wessin, a cargo de la comitiva de la Cámara Baja, dijo que “si la decisión de los bloques PRM, PLD y FP es que se apruebe un Código (Electoral) , garantizo que el informe de la Comisión Permanente de JCE estaría lista en esa fecha para ser conocido por el Plenario, que tiene la última palabra”. A la fecha que hace referencia en este comentario, es antes de octubre próximo.



Dijo esto tras añadir que el trabajo de la comisión sobre el Código Electoral está prácticamente finalizado, sin embargo, ponderó que si lo que se quiere es aprobar las modificaciones separadas, no da garantía, porque ahí está a merced de lo que haga el Senado.



De su lado, Ricardo de los Santos, al destacar que la comisión a cargo está trabajando constantemente con ambos proyectos, sostuvo que aunque no puede poner plazos de cuándo estarían listas esas legislaciones, la intención es rendir un informe favorable antes de octubre.



Adelantó que el próximo martes se reunirá con la comisión para agilizar los trabajos. En ese sentido, expresó que la reforma a la Ley de Régimen Electoral, está casi lista; y la de Partidos, está trabajada en más de un 80%.



Sobre el argumento del delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la JCE, Sigmund Freud, de que hay poco tiempo para aprobar los cambios que necesita la Ley de Partidos porque aún no hay consenso, precisó que la comisión especial está haciendo todo el esfuerzo posible y trabajando fuertemente con ambos proyectos, razón por la cual la misma se reunirá el próximo martes.



PRM, PLD y FP



La demora en reformar en el Senado la Ley 33-18 y a la 15-19, así como la creación de un Código Electoral en la Cámara de Diputados que esté a la altura de las demandas, trajo la reacción de los voceros de los principales partidos políticos del Congreso Nacional, señalados por Elias Wessin.



Conversaron sobre el tema con este medio Franklin Romero, vocero del PRM en el Senado; y por la Cámara de Diputados: Juan Julio Campos, portavoz del PLD y Omar Fernández, vocero de FP. Aunque tienen posiciones distintas en algunos aspectos, dijeron que el partido que representan apoya las reformas.



Franklin Romero, representante de la provincia Duarte en el Senado, adelantó que en la próxima semana el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y demás autoridades de esa organización política se reunirán con los senadores del bloque, “para mirar los puntos correspondientes”. “Nosotros estamos a la mejor disposición, todo el tiempo, como gobierno, como partido, de que la Junta Central Electoral tenga estas normativas evacuadas lo más rápido posible”, comentó el legislador.



Similar opinó Juan Julio Campos, quien expuso que en la próxima semana el bloque va a socializar ambas leyes. “Hasta que no estudiemos la propuesta que hay de modificación a esas leyes, no tenemos una posición. Nuestra posición será fijada como cuerpo; lo que decida el bloque, y realmente es en esta próxima semana en la que vamos a sentarnos a desglosar la propuesta, a analizarla y a fijar la posición que apruebe el bloque del PLD”, expuso.



En tanto, Omar Fernández, exhortó a los legisladores a tomar en cuenta en la reforma electoral el método de escogencia de las candidaturas a lo interno; el tope límite al gasto en campañas electorales; y mayor control a la hora de inscripción de inscripción de candidatura. Su comentario fue luego de ponderar que la FP se opuso en un momento a las leyes electorales “porque entendíamos que contenían artículos inconstitucionales, y el Tribunal Constitucional con el tiempo nos dio la razón”.

Voceros opinan distinto en esta propuesta

Tanto Franklin Romero como Juan Julio abogaron por la creación de una comisión bicameral a fin de fusionar las propuestas de las cámaras y lograr que las iniciativas se aprueben. En tanto, Omar Fernández desfavorece crear dicha comisión, al considerar que se perdería más tiempo, ya que “sería como arrancar con los trabajos desde cero, por lo que consideró se debe continuar los trabajos de las piezas en el Senado y luego ratificarlos en la CD.