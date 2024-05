Comunidad evangélica llama a no usar conflicto Israel – Palestina con fines políticos y muestra respaldo a posición de Abinader

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- La comunidad cristiana representada por más de 300 iglesias evangélicas dominicanas aglutinadas en el proyecto Visión Nación para Cristo hizo un llamado este jueves a que el tema de la guerra entre Israel y Palestina no sea utilizado para pretensiones políticas con miras a ganar votos en las elecciones del próximo domingo.



El pastor José Christopher, presidente de Visión Nación, manifestó que han sido emitidas una serie de opiniones distorsionadas por algunos pastores a los fines crear confusión al pueblo y politizar el tema



“Israel es un tema no oportuno, lo manejaron no muy atinadamente, e inclusive se tocó el tema personal del presidente Luis Abinader. Este es el momento de no usar a Israel y Palestina para pretensiones políticas”, indicó.



Aseguró que la intención del presidente Abinader es defender la paz y apoyar a Israel, por lo que consideró que “no es oportuno aprovechar el momento político para acusarlo de manera personal”.



Agregó que la República Dominicana es un fiel aliado del pueblo de Israel y eso lo demuestra las buenas relaciones diplomáticas y de cooperación por años, así como siendo uno de los países que más apoyo dio a Israel en sus momentos críticos.



“En tanto que la firme decisión de nuestro país de no mantenerse al margen de los daños que causa la guerra en medio oriente, por lo que colocarse al lado de todos los países del mundo que exigen un cese inmediato al fuego y que reine la paz y diálogo en la región nunca puede ser usado por algunos pastores para distorsionar este claro mensaje y tratar de decir que hemos votado en contra de Israel, lo cual es totalmente falso e infundado”, dijo.



Christopher manifestó que estas afirmaciones distorsionadas tienen un fin político claramente marcado para querer denotar la gran obra de gobierno del presidente Abinader, de quien –dijo- ha mostrado una profunda fe cristiana.



“Es una vergüenza el querer usar a la iglesia para llevar mensaje de odio, pues decir que esto tendría consecuencias políticas en un comunicado va más allá de una fe cristiana limpia y transparente y deja al desnudo el interés político que se ha estado filtrando con fines espurios”, indicó.



Además de Christopher, también se manifestaron por parte de Visión Nación los pastores Franklin Morel, María Rosa Rodríguez, Nicolás Martínez, Bernardo Ferrera, Dorka Peralta, Ruht Delano Delgado, Raquel Ramírez, Juan Castro, Luis Rosario, Máximo Vázquez, María Victoria y Luis Rosario.