El Comité Central aprobó otros 14 temas de discusión, el cronocrama y quiénes dirigirán esa asamblea

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó la apertura de su X Congreso Ordinario para el 30 de junio de este año; así como 14 temas de discusión y el cronograma de actividades que marcarán el inicio, desarrollo y clausura del evento.



Además, presentó a los integrantes de la Comisión Organizadora de dicha actividad, tres de los cuales fueron escogidos ayer en Asamblea del Comité Central.



El mencionado comité acogió ayer la propuesta de adelantar, para este mes de junio la fecha de inicio del X Congreso de esa organización y también acogió la propuesta de que la Comisión Organizadora gestione el nombre que se le dará al congreso, el lema y elaboración del Reglamento que lo regirá.



Luego de aprobadas las diferentes mociones y de escuchar el parecer de doce dirigentes que agotaron sus turnos en la reunión, se procedió al proceso de votación automatizada en la que los miembros del Comité Central presentes escogieron a tres de sus miembros para formar parte de la comisión organizadora del Congreso.



En ese proceso resultaron electos Aura Toribio, Elías Cornelio y Diego Aquino Acosta del Comité Central. El Comité Político había seleccionado a Cristina Lizardo, Coordinadora; Jaime David Fernández Mirabal y Johnny Pujols, quien declinó, seleccionando entonces a Maribel Acosta. Por mandato estatutario son miembros Tommy Galán, Secretario de Asuntos Electorales; y Mayobanex Escoto de Organización.



El Comité Central ratificó la escogencia de Daniel Cruz, Presidente del Comité Intermedio del Distrito Nacional; Leidy Quezada, Presidenta de CI de Santiago; y Peniel Espinal de San Cristóbal.



“Con esta realización de la reunión del Comité Central, el PLD demuestra que es y seguirá siendo un partido sólido y comprometido con los mejores intereses de la patria; un partido que seguirá trabajando para su crecimiento y para fortalecerse en el sentimiento de la gente, porque el PLD es y será en todo este proceso la garantía de la esperanza de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo Cristina Lizardo, miembro del Comité Político y coordinadora de la Comisión Organizadora del X Congreso Ordinario.



Cronocrama



El cronograma aprobado contempla el inicio del X Congreso Ordinario para el 30 de junio, Día del Maestro y fecha en que se celebra el nacimiento del Profesor Juan Bosch, para concluir en el mes de septiembre.



Lizardo manifestó que la fase preparatoria contempla la aplicación del diagnóstico de evaluación con un instrumento que permitirá asistir a cada una de las provincias en condición de miembros del Comité Central o Políticio para evaluar todos los procesos el PLD desde el 2020 hasta el 2024.



Además, fue aprobado que se someterán 14 temas para la Conformación de las Comisiones, entre los que se encuentran: la Declaración de Principios, Estatutos, Línea Organizativa y Electoral; Formación Política, Partido y Sociedad, Tecnología, Ética y Disciplina, Política internacional, Línea Política Internacional, Política de Igualdad y Equidad de Género, Juventud, Participación e Inclusión, Gobiernos Locales y Desarrollo Sostenible, Comunicación Estratégica y TIC, Medioambiente y Cambio Climático, Poder Congresual e Iniciativas Legislativas, Dominicanos en el Exterior y Codesarrollo.



Cristina Lizardo aseguró que esa agenda de trabajo permitirá que el PLD escuche y tenga contacto con cada uno de los organismos del partido y la libertad de someter sugerencias y propuestas de cambio en cada una de las áreas temáticas.



La reunión contó con 787 de los miembros del organismo de dirección partidaria de los 1,281 integrantes, o sea un 61.4 por ciento que participaron en los debates internos, conocieron y aprobaron las propuestas que les presentaron.



En tanto que estuvieron presentes 42 de los 45 miembros del Comité Político, el encuentro fue presidido por un equipo central formado por Danilo Medina, presidente del PLD; Charles Mariotti, secretario general; Abel Martínez, pasado candidato a la Presidencia de la República; los vicepresidentes del PLD Temístocles Montás y Juan Ariel Jiménez; y los exvicepresidentes de la República Jaime David Fernández Mirabal y Margarita Cedeño.



Danilo, Danilo, Danilo



A pesar de que Danilo Medina dijo que no va a optar por ninguna disposición, pareciera que los miembros del Comité Político quisieran que el líder del partido continúe presidiendo la organización.



De esta manera lo dejaron ver los militantes del partido durante un encuentro con miras a la organización del Décimo Congreso Interno del PLD, con el que buscan su transformación, quienes no paraban de vociferar el nombre de Danilo Medina.



¡Danilo, Danilo, Danilo!, vociferaron los miembros del Comité Político durante el encuentro que sostiene la organización ayer en la Casa Nacional.



El PLD ha decidido adelantar su décimo congreso luego de que los resultados en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, colocan a la organización en una situación difícil al quedar desplazada como segunda fuerza política del país, con apenas el 10.39 % de los votos (453 mil 468 sufragios) a nivel presidencial y con menos representación en el Congreso Nacional.



Luego de obtener su peor desempeño electoral de su historia partidaria, el PLD se someterá a un proceso de renovación, en el cual su presidente Danilo Medina y su secretario general, Charlie Mariotti, dijeron que no se postularán a esos puestos.

Danilo Medina juramenta a los miembros de la comisión organizadora.

Entusiasmo durante la reunión

De acuerdo con una nota de prensa del partido, el entusiasmo, orden, confraternidad y disciplina predominaron en la reunión del Comité Central realizada ayer en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, ubicada en Gascue, Distrito Nacional.



Danilo Medina, en su calidad de presidente del PLD, intervino con unas palabras introductorias de la reunión explicando la necesidad de adelantar los trabajos del Congreso para adoptar decisiones políticas necesarias, no de coyuntura y tener preparada toda la estructura para la labor opositora que está demandando el país.



Los comisionados juraron lealtad al PLD y se comprometieron a trabajar por el éxito del Congreso y el fortalecimiento del partido.