La Comisión Nacional Electoral convocó una rueda de prensa para hoy ante críticas a la decisión de la cúpula

En medio de la avalancha de críticas por el intento de una parte de la cúpula de la Fuerza del Pueblo (FP) de excluir a las bases de la organización en la votación para escoger las autoridades nacionales, la Comisión Nacional Electoral convocó una rueda de prensa para hoy a las 10:00 am en la sede principal de la organización.



El pasado martes, la Dirección Política de la FP aprobó que la nueva Dirección Central, compuesta por mil 500 integrantes, escoja al presidente, vicepresidente y secretario general de la organización, en lugar de 87 mil delegados que Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral, informó que sería el padrón de votantes para escoger las autoridades en unas votaciones pautadas para el seis de abril.



Se da por hecho, que la FP extenderá el plazo y fijará una nueva fecha para escoger a las autoridades.



Hasta el momento, de las tres posiciones que van a votación, presidencia, vicepresidencia y secretaría general, pero solo el último cargo ha generado interés con tres aspirantes.



Se trata de los exsenadores Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, así como el actual titular, Antonio Florián (Peñita). Se da por hecho, que Leonel Fernández y Radhamés Jiménez continuarán en sus respectivos cargos. De hecho, ningún dirigente ha presentado aspiración para la presidencia y vicepresidencia.



Esa decisión tiene que ser refrendada por la Dirección Central, pero aún no se conoce la fecha de esa reunión.



Ayer, el aspirante a la secretaría general de la organización, Franklin Rodríguez, llamó a los miembros de la Dirección Central a rechazar la propuesta de la Dirección Política porque excluye a las bases de la organización de la selección de las autoridades.



Preguntado sobre el conflicto interno que tiene la organización opositora sobre el padrón de electores, el exsenador de San Cristóbal aclaró que aún no hay una acción definitiva al respecto.



En ese sentido, llamó a todos los miembros de la Dirección Central a que “defiendan” el derecho de votación de lo que ellos representan en cada uno de sus territorios.



“Ahora hay que convocar a esta Dirección Central que está en este momento para ver si aprueba esa propuesta. Por lo tanto, nuestro planteamiento es de total rechazo a esa posibilidad”, enfatizó.



Asimismo, indicó que defiende la democracia participativa, y en principio pensó que iban a ser los 2.3 millones de miembros que tiene el padrón que depositaron en la Junta Central Electoral quienes iban a definir las autoridades de la FP, pero que después se “creyó que serían los 87 mil compañeros presidentes de direcciones de base, que es por lo que estamos abogando”.



Rodríguez negó que haya un tranque para elegir al secretario de la Fuerza del Pueblo, como se ha comentado y afirmó que no se retirará de la contienda.



Al profundizar sobre lo que sucedió en la reunión del pasado martes, el dirigente de la FP reveló algunos detalles. Contó que el presidente Fernández dio unas palabras de motivación, de equilibrio, orientadas a la necesidad de cuidar la unidad de la organización y: “Nos concentremos en que, en un Congreso Elector, que, aunque hay choques, que sea el menos posible”.



Sostuvo que Fernández fue insistente en la necesidad de trabajar en base al respeto para poder salir unidos y fortalecidos, y ganar las elecciones del 2028.



“Yo continuaré hasta el método de elección que ellos definan, y le puedo asegurar que seremos el próximo secretario”, aseguró Rodríguez.



Cuestionado de si se retiraría, respondió: “No, bajo ninguna circunstancia. Yo espero, como dije ayer en la Dirección Política, que en el momento que yo tenga que partir de esta tierra, que encima de mi ataúd, si me lo he ganado, me coloquen la bandera de la Fuerza del Pueblo”.



Sobre la decisión de la Dirección Política, Sánchez no ha emitido ninguna opinión.



Lo que aprobó la reunión, según Fuerza del Pueblo



Durante la sesión, de acuerdo con el comunicado remitido a los medios de comunicación, la Comisión Nacional Electoral presentó el documento, el cual fue estudiado y aprobado por la Dirección Política.

Fuerza del Pueblo informó que la aprobación de este reglamento representa un paso clave en el proceso interno del partido. Sin embargo, aclaró, que los detalles específicos del mismo serán divulgados una vez la Dirección Central lo valide.



La Dirección Central es el máximo órgano de decisión de la FP, según los estattos de la organización política. De hecho, ese órgano también será renovado en el marco del proceso interno de ese partido y está compuesto por una matrícula de mil 500 miembros.

Las primeras votaciones para escoger autoridades

El partido FP tiene cinco años de fundados, luego que, en 2019, el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) se convirtió en FP en una alianza con los dirigentes que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la crisis de 2019. El Congreso para elegir las autoridades quedó formalmente abierto el día dos de este mes, luego que fue clausurado el II congreso de renovación interna Franklin Almeida. En esa primera etapa, la organización aprobó una serie de reformas en los estatutos y 35 temas que fueron discutidos por más de seis meses. Al inicio del proceso de renovación interna, el líder y presidente de la organización, el expresidente Leonel Fernández, afirmó que todos los cargos serían sometidos a la votación de la militancia de la organización.