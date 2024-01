El presidente del Partido de la Liberación (PLD), Danilo Medina, instó a votar por los líderes políticos en función de sus hechos y no de sus promesas.



Medina emitió las declaraciones durante un acto político en San Cristóbal.



“Mucha gente se dejó marear, se llevaron de cuentos, y yo quiero que sepan que a los líderes no se les conoce por promesas, se le conocen por hechos, si usted quiere conocer la verdadera condición de un líder, sígalo por lo que hace y no por lo que diga. Pero mucha gente en este país creyó que lo que estaba vivienda la República Dominicana siempre había estado ahí, que eso cayó del cielo y que siempre sería así”, reflexionó.



Continuó: “No hay nada tan malo que no tenga algo bueno, y lo bueno de esto es que siento que el pueblo dominicano ha despertado, porque ahora están comparando como se vivía y como se vive, y ahora saben que eso no bajó del cielo, que necesitan un partido que sienta el dolor de la gente y el dolor de la pobreza”.



Afirmó que el PLD y aliados le propinarán una derrota al Gobierno del PRM. El expresidente llevó un mensaje de Abel Martínez, de que el candidato presidencial continuará los proyectos de las Visitas Sorpresa, abandonados por el actual Gobierno. “Abel sabe la desesperación de los más pobres y les pide que aguanten, que falta poco. Abel será el próximo presidente de la República, no tengo dudas”, declaró Medina.



Tras escuchar sobre las vicisitudes de los campesinos que afirma atraviesan en el actual Gobierno, Medina señaló que el pueblo está comparando cómo vivía y cómo vive ahora con el PRM.



Medina continuará hoy con sus actividades políticos con una marcha en Santiago que encabezará junto al candidato presidencial y a la alcaldía, Víctor Fadul. La caravana del PLD en Santiago está pautada para la tarde de hoy, según comunicó el equipo operativo de esa organización en Santiago.