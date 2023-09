Al senador de Sánchez Ramírez no le preocupa el impacto que podría tener en el electorado la alianza compuesta por los tres principales partidos de oposición.



El presidente del Senado y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ricardo de los Santos, dijo que su partido no está preocupado por la alianza de los tres principales partidos de oposición porque luego del anuncio de ese acuerdo tanto el PRM como la candidatura del presidente Luis Abinader ha crecido en intención de votos.



“La alianza es algo que respetamos, pero no nos preocupa; no nos preocupa porque no ha tenido el impacto que ellos esperaban, por el contrario, las encuestas nos dicen a nosotros, si valoramos después de la alianza, en vez de bajar como partido y el candidato, lo que hemos hecho es crecer y así tú te encuentras en todas las comunidades”, aseguró.



Explicó que supuestamente la razón del poco impacto de la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es porque la gente sabe las razones que llevaron a la división de los peledeístas para las elecciones de 2020.



“Esas heridas están ahí, quiérase o no, ellos no han logrado el objetivo que buscaban con la alianza, eso es algo que la sociedad en sentido general lo ha valorado, y entiendo que nosotros como partido lo que vamos cada día es fortaleciéndonos más fruto de las ejecutorias de Luis Abinader”, afirmó De los Santos.

Agregó que al presidente Abinader le ha tocado gobernar en tiempos difíciles y que esa ha sido su grandeza.



“Este capitán agarró este barco, tenía dificultades para mantenerse a flote; el no solo lo mantiene a flote, sino que lo estabiliza y lo conduce hacia puerto seguro, eso nos dice a nosotros y a la sociedad que el mejor capitán de barco que tenemos es Luis Abinader y por eso no nos preocupa ningún tipo de alianza que puedan hacer en la acera del frente”, apuntó el senador de Sánchez Ramírez.



Legado legislativo



El presidente del Senado enumeró las leyes que quiere que se aprueben durante su gestión y para lo cual promete que buscará los consensos que sean necesarios. “Nosotros no podemos dejar de lado el Código Civil que aunque tiene 2 mil 547 artículos y hay que trabajarlo, no importa las horas que haya que trabajar, la seguridad social, el Código Penal, la seguridad social, la ley del Job Logístico en el país, eso nos favorecería bastante como país”, apuntó en la entrevista especial de elCaribe y CDN.

Todos los integrantes del bufete quieren reelegirse

Los cuatro legisladores que integran el bufete directo del Senado quieren continuar como senadores de sus respectivas provincias. Así lo expusieron durante su visita a la entrevista especial de elCaribe y CDN, además de De los Santos representante de Sánchez Ramírez; Faride Raful, vicepresidenta y senadora de la capital; Melania Salvador, secretaria y representante de Bahoruco y Milcíades Franjul, secretario y senador de Peravia.