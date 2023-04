Eiraima Silvestre habla con elCaribe sobre la cirugía que tuvo hace siete meses, su proceso de recuperación y las recientes medallas de oro

Eiraima Silvestre estuvo fuera del tatami por casi ocho meses. Una lesión en su codo derecho fue la causante para que esta integrante de la selección nacional de judo se perdiera importantes competencias que la llevaron a ocupar el noveno lugar del escalafón Panamericano de ese deporte tras un largo tiempo en la cima.



El reciente clasificatorio de judo celebrado en el país fue el escenario ideal para que Silvestre regresara a la acción. Y de qué manera lo hizo, conquistó dos medallas de oro en la categoría -78 kilogramos.



“Me siento muy afortunada de poder volver a lo que tanto me ha gustado”, dijo Silvestre a elCaribe. “La verdad que después de mi recuperación todo ha sido diferente y mejor aún que en mi casa. Este es un sabor dulce el que me llevo con este regreso”, agregó.



Manifestó que, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida, inició todo un proceso de recuperación bastante arduo, tanto en su natal San Pedro de Macorís como en el Distrito Nacional en compañía de los entrenadores de la Federación Dominicana de Judo.



“Eiraima es una muchacha muy disciplinada y que está detrás de un sueño. Durante ese proceso de recuperación se motivaba más para regresar en grande y así lo hizo”, apuntó Gilberto García, presidente de la Federación de Judo.



La lesión de Eiraima, que es protegida por el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), se produjo mientras disputaba la medalla de bronce en el Grand Slam de Hungría, Budapest en julio del año pasado ante la japonesa Shori Hamada. Fue intervenida en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) por el ortopeda Felix Rodríguez.



“Gracias a Dios que estoy de vuelta y así seguir subiendo puntos para lograr una mejor posición en el escalafón olímpico y también continuar elevando el rendimiento que anteriormente tenía”, sostuvo la judoca, que inició su carrera en lucha olímpica, pero hizo la conversión a judo por recomendaciones de su entrenadora en San Pedro, Karen Llat.



Sus dos preseas doradas en el Clasificatorio de Judo le valieron para lograr la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en San Salvador, El Salvador del 23 de junio al 8 de julio venidero.



“Son resultados que verdaderamente no me había propuesto. Mi objetivo principal era rendir lo máximo y poner mi codo a rendir y a darle prueba de que cómo me sentía después de volver al tatami”, indicó.

Antes de su viaje a El Salvador, Silvestre estará compitiendo en el Mundial de Qatar, por celebrarse del 7 al 13 de mayo próximo con la presencia de atletas (335 hombres y 310 mujeres) de 97 países de los cinco Continentes.