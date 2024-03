El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, denunció que el desaparecido Despacho de la Primera Dama figura dentro de las 41 instituciones a las que el Gabinete Social afirma haberle entregado bonos.



Durante su participación en la entrevista Despierta con CDN, el también exvicepresidente de la República, insistió en que el Gobierno ha estado entregando tarjetas y bonos a la población de manera irregular, con el objetivo de obtener votos que favorezcan al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las próximas elecciones.



Manifestó que mediante acto de alguacil la Fuerza del Pueblo ha solicitado en base a la Ley de transferencia de acceso a la información pidiéndole al Gabinete Social y al Banco de Reservas los nombres de los beneficiarios.



“En la época de nuestro gobierno las tarjetas tenían un nombre de los beneficiarios y las células, ahora son al portador. Sólo nos respondieron que habían entregado los bonos a 41 instituciones y cuando vemos el listado, oh sorpresa, ahí figura el Despacho de la Primera Dama el cual ya no existe”, dijo Rafael Alburquerque.



El presidente Luis Abinader disolvió el Despacho de la Primera Dama (DPD), una entidad que su esposa, Raquel Arbaje, había declinado dirigir. Esta medida está contenida en el decreto 368-20.



Durante la entrevista, el exsecretario de Trabajo dijo que el país tuvo un crecimiento poblacional de 2.4 por ciento, “pero eso se lo calla el presidente para poder presentar a Alicia en el País de las Maravillas”.



Sobre la disminución de la pobreza citada por el presidente, Luis Abinader, aseguró que no se puede tener una economía boyante, poderosa y de oportunidad de empleo, cuando se tiene un crecimiento poblacional.



Afirmó que tampoco se puede creer que haya habido una disminución de la pobreza cuando se aumentó la entrega de subsidios.



“En la medida en que se baja la pobreza, si hay menos pobres hay menos subsidios, entonces lo que nadie entiende en el país es ¿cómo es posible que si el presidente de la República dice que ha bajado la pobreza entonces esté aumentado el número de beneficiarios del programa Supérate?”, preguntó.



Alburquerque aseguró que es evidente que desde el Gobierno no están subsidiando la pobreza. Dijo que lo que están haciendo es comprar la reelección.



“En eso hay que estar claros, hay más subsidios porque están buscando la reelección. Ustedes pueden apreciar que el bono educativo que siempre se entrega en septiembre se está entregando en estos momentos, los bonos de ayuda se estarán entregando hasta junio, porque el Gobierno prevé una segunda vuelta”, agregó.



Panorama político



Al refirirse a la escogencia de Ingrid Mendoza como compañera de boleta de Leonel Fernández dijo que fue una muy buena elección.



En torno a si fue una estrategia para atraer votos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alburquerque, recordó que en el año 2020 Ingrid Mendoza apoyó a Fernández.



“Hay que recordar eso, o sea en aquella lucha interna del PLD doña Ingrid se manifestó en favor de Leonel Fernández y en contra del otro precandidato a la presidencia de la República (Gonzalo Castillo)”.

Banco Central responde a directrices de Gobierno

Rafael Alburquerque consideró que el Banco Central no tiene independencia y responde a las directrices del Gobierno, por lo que a su entender adelantó su informe sobre la disminución del desempleo y así evita chocar con el Poder Ejecutivo. “Siempre los datos se dan a conocer tres meses después de haber terminado el semestre anterior. Y ahora lo adelantaron para complacer al presidente y que pueda lucirse en su comparecencia ante el Congreso” indicó.