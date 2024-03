ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El gobierno del presidente Luis Abinader no ha resuelto un solo problema de los que afectan a la República Dominicana, por el contario ha empeorado los que existían y en su gestión han surgido otros, la afirmación en ese sentido la hizo la diputada de Santo Domingo Norte (SDN), Dulce Rojas.

Sostuvo que, el problema del desempleo, especialmente en los jóvenes se ha incrementado en este gobierno por falta de iniciativa para desarrollar un sector empresarial fuerte, incluyendo la micro y pequeñas empresas, pero también falta de oportunidades para emprendedores.

“Que han hecho para darle frente a la falta de oportunidades de empleo en los jóvenes, el gobierno no le ha interesado que los jóvenes puedan estudiar, trabajar o practicar un deporte para que no estén por ahí deambulando, no hay empleo para madres solteras”, dijo la legisladora y miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo (FP).

La inseguridad ciudadana es cada día mayor, porque llegaron al gobierno sin un plan, pero tampoco han elaborado uno para enfrentar la problemática de la delincuencia y van a terminar sin planes en ese reglón, expresó Dulce Rojas, al ser entrevistada por José Carmona, Raúl Herrera y Guillermo de la Rosa en el programa Frente al Mundo, por Canal del Sol.

La carestía y los altos precios de la canasta familiar ha sido un problema creado por este gobierno, que subió el costo de los alimentos, las medicinas, energía eléctrica, pero también elevaron los colegios y las universidades privadas, así como todas las cosas que necesita comprar un ser humano para poder vivir.

Este gobierno ha deteriorado los servicios del Estado; el 9-11 no es eficiente como era al principio, los ciudadanos llaman para una emergencia y tienen que buscar un transporte privado para trasladar el paciente, porque las ambulancias nunca llegan a tiempo.

El servicio de pasaporte que se entregaba inmediatamente bajo la modalidad de VIP, ahora hay que esperar meses, pero también eliminaron muchas oficinas en las provincias, que permitía al ciudadano obtener el documento sin tener que trasladarse a la sede central, en el Distrito Nacional.

Sobre las encuestas que otorgan un alto porcentaje al presidente Luis Abinader, la legisladora refirió que, hace un tiempo una encuestadora presentó unos números que tuvo que pedir excusa porque no eran los resultados, entonces no hay que buscar más nada.

“Los números los tenemos en los carros de concho, en supermercados, los números los tenemos, en los colmados, los tenemos con las mujeres en los salones, ahí es que están los números de la verdadera encuesta, hay que salir a las calles y presentar resultados reales que recojan la percepción de los electores”, sostuvo.

Abogó por la construcción de obras viales en Santo Domingo Norte, para descongestionar el tránsito, igualmente una zona franca que cree empleo para las mujeres y los jóvenes. Pero también considera que el gobierno debe desarrollar un amplio plan de asfaltado de calles para terminar con la polvareda que afectan sus barrios.

Así mismo la legisladora entiende que en Santo Domingo Norte se debe construir la casa de la cultura, para recoger y exhibir las manifestaciones culturales de esa demarcación y formar en diversas disciplinas del arte, jóvenes talentos.

Sobre las próximas elecciones presidenciales y congresuales vaticinó la victoria de la Fuerza del Pueblo, porque tienen el mejor candidato a la presidencia, el doctor Leonel Fernández y un acuerdo entre la oposición para ir unido en 25 provincias en termino senatorial.