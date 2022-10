Email it

Santo Domingo.- El diputado del Partido Cívico Renovador (PCR), Miguel Ángel de los Santos Figueroa, anunció hoy su retiro de esa entidad política por desacuerdo con el Comité Político y la dirección del partido.

Al agotar un turno previo en la sesión ordinaria de la Cámara de Baja, el congresista, que no explicó en qué consistió el disenso con la organización partidaria, se declaró diputado independiente y se puso a disposición del Pleno.

Cabe recordar que Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna es el presidente del PCR.

De los Santos Figueroa pertenecía al bloque del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) en la Cámara.

Las palabras íntegras del congresista:

En la vida suceden cosas que muchos la lamentan y otras que no hay que lamentar. Firmemente, he tomado la decisión de desligarme del Partido Cívico Renovador por decisiones que no estuvimos de acuerdo hacia nuestra persona por el Comité Político y la dirección de ese partido.

Hacemos de conocimiento de ustedes que a partir de la fecha nos declaramos diputado independiente para su conocimiento y fines que consideren de lugar. Así es que muchas gracias. Estoy a la disposición de todos y que pasen muy buenos días.