Diputados del PLD arremeten contra dirigentes del partido ausentes en la campaña y que no votaron

Santo Domingo, RD.- Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arremetieron hoy contra los miembros del Comité Político de esa organización que no se sumaron en el pasado proceso electoral y contra los que no fueron a votar.

En ese sentido, los congresistas pidieron la renuncia de esos altos dirigentes, dejando claro que el presidente del partido, Danilo Medina, no es el responsable de la derrota electoral del excandidato presidencial Abel Martínez.

La reacción es ante la decisión del dos veces mandatario de no volver a aspirar a la presidencia del PLD, pero a juicio de los diputados Luis Vargas y Danny Guzmán, las figuras ausentes en la campaña electoral y en las urnas son quienes deben de renunciar al cargo.

«Yo creo que todo el que no hizo el trabajo en estos momentos, y la base del partido los conocen, son los que no deben estar en el Partido de la Liberación Dominicana (…), el partido lo sabe y lo conocen, todos tienen que ir para fuera, especialmente algunos que no fueron ni siquiera a votar», afirmó Vargas, representante de la provincia de Azua.

De su lado, Danny Guzmán se quejó de que un grupo del Comité Político dejó solo al presidente del partido en el reciente proceso electoral.

“Un grupo del Comité Político nunca lo acompañaron, ni a él ni al candidato, yo creo que ese grupo, lo mejor para el país y el partido, es que deben renunciar (…). Los que no fueron a votar, si se respetan y quieren que el partido siga, lo que deben es renunciar, si no, que se tomen medidas drásticas con ellos”, precisó el representante de Samaná.

Los congresistas reaccionaron al ser abordado en torno al anuncio hecho por el secretario general del partido opositor, Charles -Charlie- Mariotti, quien al término de la reunión política del pasado lunes reveló que ni Danilo Medina ni él optarían por los cargos que ocupan en la actualidad.

Henríquez, Camacho y Rodríguez hablan del tema

Sobre el encuentro también opinaron los diputados Luis Henríquez, Radhamés Camacho y Mercedes Rodríguez, quienes, al igual que Vargas y Guzmán, se mostraron de acuerdo con que la organización sea renovada y sean tomados en cuenta sus mejores militantes.

Para el vocero del PLD en la Cámara Baja, Luis Henríquez, el partido debe abocarse a dar respuesta sin buscar culpables, para hacer borrón y cuentas nuevas, a fin de hacer los cambios que demandan los nuevos tiempos.

En cuanto a Radhames Camacho, expresidente del ala congresual, considera que si alguien osa de la cabeza de Danilo Medina, sería un error, porque el exmandatario hizo su trabajo como titular de esa organización en la pasada campaña electoral, y es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana.

Mercedes Rodríguez resaltó el hecho de que el dos veces presidente del país deponga de sus funciones con el interés de que la organización avance y realice las transformaciones pertinentes que amerita el partido.