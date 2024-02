Dos grandes bloques de partidos políticos compiten por los cargos de las elecciones municipales de mañana con la mirada puesta en la cita de mayo, cuando se dirá la última palabra de quién ganará la presidencia de la República y el control del Congreso.



La oposición cuenta con un bloque de tres partidos mayoritarios de los cuatro que tiene el sistema, la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM); mientras que el bloque oficialista está encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y 22 partidos minoritarios.



Cada grupo político ha puesto en escena su narrativa. El bloque del partido oficial apuesta a un triunfo arrollador y dice que ganará más del 70% de las demarcaciones.



En tanto, la oposición apuesta a que el PRM quedará con menos cargos que los que tiene ahora y que la oposición sacará más votos que el partido oficial y sus aliados.



En las últimas semanas de campaña, los líderes, especialmente los candidatos presidenciales, se volcaron en caravanas acompañando a los candidatos municipales. En el caso de la oposición, Leonel Fernández hizo actividades de calle con los candidatos de la alianza que también aportan el PLD y el PRD.



En el caso de Abel Martínez, fue más tímido en caravanear con los candidatos de otros partidos aliados.



Coalición RD-avanza



Los partidos que integran la coalición RD-Avanza junto al oficialista PRM son el Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (AlPaís), Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Partido Demócrata Alternativo (Moda).



También, Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PPP), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Popular Cristiano (PPC), Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el Partido de Acción Liberal (PAL).



Además, la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Verde Dominicano, Partido Primero la Gente (PPG) y Justicia Social.



Al PRM se unieron todos los partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones de 2020 y tres de los que hicieron acuerdos con la FP.



Algunas de las organizaciones aliadas al PRM, optaron por presentar candidaturas independientes en algunas demarcaciones tanto para alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales.



Alianza- Rescate-RD



Además del PLD, la FP y el PRD, forman parte de la oposición los partidos minoritarios Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Demócrata Institucional (PDI).



Opción Democrática, también se mantiene en el litoral opositor y lleva candidatura presidencial propia, ha hecho alianzas parciales con los partidos que integran la alianza opositora Rescate RD..



La alianza logró acuerdos tripartitos en 85 municipios de los 158 que tiene el país y más del 90% de los distritos municipales. De las cuatro grandes demarcaciones del Gran Santo Domingo, solo en Santo Domingo Este, los partidos de oposición van solos, mientras el PRM logró una alianza sólida.

Contenido de campaña oposición y oficialismo

El PRM ha puesto en escena una campaña para construir una superioridad electoral frente a la oposición. Desde la narrativa de un triunfo arrollador, hasta la inmensa propaganda y la cantidad de 22 aliados, devela que la estrategia es fijar en la mente del elector que son los vencedores de las votaciones de mañana. La oposición ha denunciado el supuesto uso de los recursos públicos para comprar dirigentes y funcionarios municipales de los partidos de oposición. También han denunciado el uso de los programas policiales como la tarjeta Supérate y el bono de Navidad para inducir a los votantes. Igualmente, la campaña electoral estuvo dominada por el debate sobre el alcance del artículo 210 en su párrafo seis, de si prohíbe o no las inauguraciones del Gobierno en el marco de la campaña municipal. La oposición depositó la denuncia ante la Junta Central Electoral que ordenó una investigación, pero los resultados de esas pesquisas no se han dado a conocer o no concluyeron antes de las elecciones de mañana. El PRM ha negado las acusaciones de la oposición y la ha descalificado para criticar por ese tema, supuestamente porque esa fue su práctica mientras estuvieron en el gobierno.